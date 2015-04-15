市场热谈：外储注资政策银行箭在弦上 “美人鱼”式中国金改成效待考

记者 赵红梅

路透香港4月15日 - 在成立逾20年后，中国三大政策性银行改革方案终获国务院批复，以往定位难清晰、资本金不足等问题或可借机厘清；而三家银行同时兼具的“政策+市场”功能的两重身份，如同童话中人面鱼身的“美人鱼”，能否在全球市场大潮中生存并持续发展，却令人有所担忧。

消息人士认为，是次“一行一策”改革表明三家政策性银行金融改革获实质性进展，对完善中国金融体系意义重大，市场化运行方式是此次改革亮点。而监管层对饱受资本不足困扰的进出口行和农发行资本补充方案尘埃落定，外储资本补充计划已箭在弦上。

“目前进出口行和农发行的资本充足率比较匮乏，此前财政部和央行在谁来注资、注资多少上存不小争议，目前基本达成共识，由汇金主导的注资方案也已获批。”一位接近财政部人士称。

然而，利率市场化、金融脱媒加之经济新常态下，政策性银行改革的复杂性亦超以往任何时期，三家银行均决定“一身两任”，即将商业性和政策性业务分账经营，但后续效果仍待考验，持续的资本金及风险补充机制等旧藩篱如何解除还待观察。

国家开发银行周一已召开全行大会决定将政策性和商业性业务分账管理，并将增加国家部委负责人作为部委董事以优化治理结构；进出口行业已成立董事长牵头的改革工作办公室，农发行亦采取政策和商业业务分账管理并修改农发行章程。

三家政策性银行1994年创设初衷，是为解决国有银行政策性业务和商业性业务纠缠不清问题。然“分久必合，合久必分”，由于政策性银行也相继开办了商业性贷款业务，政策性银行和商业性银行存在业务界定模糊不清，业务范围同商业银行在某些领域存在一定的竞争。此次国务院明确，国开行为开发性金融机构，另外两家则要强化政策性职能定位。

“开发性金融机构和政策性银行的不同在于，前者可以市场化运作支持国家战略，只要是开发性项目都可介入；而后者更多会在特定领域从事政策性融资， ”一位金融行业人士称，“这些表述的细微差别，反映了不同政策性银行在现阶段各自最需变革和调整的地方。”

**两家政策行外储注资方案已批**

资本金不足，风险补偿机制不健全，直接导致政策性银行业务规模无法做大，这一问题在中国进出口银行、农业发展银行尤为突出。要破除改革藩篱，当前尤其要解决资本金不足、缺乏明确的资本金补充机制等问题。

国开行董事长胡怀邦日前表示，此次政策性银行改革已明确，要强化以资本充足率为核心的资本约束机制，按照10.5%的资本充足率标准进行监管。

据消息人士透露，目前中国央行和财政部已在注资问题上结束争论，达成共识，对进出口行和农发行进行外汇储备注资的方案很快就将公布，两家行注资或均不低于100亿美元。

2007年底，中央汇金公司已向国开行注资200亿美元，由财政部和汇金各在国开行持有50%的股权，随即国开行启动商业化改革。2014年6月底，国务院亦批复央行1万亿元抵押补充贷款（PSL），用来支持国开行的住宅金融事业部。

而农发行和进出口行则迟迟未获注资，资本充足率已远跟不上监管要求。

进出口行1994年注册资本33.8亿元，2000年财政追加其资本金至50亿元；农发行注册资本为200亿元；国开行注册资本为500亿元。三大行在资金来源方面均是注册资本金、财政支持款项、发行债券、央行再贷款、境外筹资等。

近两年，中央财政拨款、央行再贷款逐年降低情况下，发行金融债与吸收存款是政策性银行主要融资渠道，而随着银行间市场资金面流动性或紧或松，政策性银行发债成本亦不稳定或存在倒挂，发行成本管控难度大幅提高，而资产却以长期、大额、集中贷款为主，补充稳定资本金已是迫在眉睫。

国开行2014年资产总额10.1万亿元，发行债券逾1.1万亿，不良贷款率0.63%；农发行2014年总资产3.15万亿，发行债券超0.65万亿，不良贷款率0.57%，自筹资金比率则从2013年的88.4%提高到90.8%；进出口行2014年资产总额2.47万亿，发行债券逾0.5万亿元。

农发行风险管理部一位人士透露，政策性银行的资本充足率会按政策性和自营性业务实行差别化资本充足率标准，整体应该在10.5%水平。

他认为，政策性银行在计算政策性业务时，风险资产应该会给予一定折算，此外还应建立资本金补偿机制，继续通过税收减免和返还等形式补充政策性银行的资本金，使政策性银行资本充足率保持在合理水平。

国开行一位人士则表示，该行已进行了股份制改革，股东包括财政部、中投、社保，要合理补充资本金，强化资本约束机制，具体要求还要看监管部门的差异化监管措施。

**“一身两任”分账经营待考验**

农发行人士表示，此次国务院界定了政策性银行的业务范围，农发行会以政策性业务为主体，审慎发展自营性业务。对政策性业务和自营性业务实行七三开分账管理和分类核算，前者由国家负责相应的风险补偿，自营性业务风险则自担。

而农发行此前的政策性业务历史挂账，将延续此前工行和农行与财政部共管账户的方式，以利润偿还、财政补贴等方式逐年化解。

然业内人士认为，政策性银行既要执行国家政策，又有经济诉求，“一身两任”制度和管理上存在扭曲，商业性和政策性业务存在监管灰色地带，而信贷管理体制亦面临冲突。中国目前经济领域当中政府和市场的边界亦不清楚，政策性银行开展商业性的业务和自营业务仍会面临争议问题。

“政策性银行过去是存在一个大锅吃的老问题，用自营业务的赢利‘反哺’政策性业务的亏损。现在分账管理后，历史包袱可以财政划清，新的业务可以把国家指令性业务区分开，贷款利率水平等不同指标有所区别。”上述金融行业人士称。

然商业和政策性业务界限难以区分时，开发性金融同样存在争议，比如在强调实现政府发展目标、弥补市场失灵时，容易和政策性金融相混淆；而在强调运用市场化的运营模式时，又或被理解为与商业金融相竞争。

央行货币政策司副司长孙国锋以个人名义此前撰文表示，开发性金融是在其可以实现长期盈利的前提下，将政策支持与市场机制有效结合提供的一种制度和机制设计，需要明确业务的边界界定，开发性金融机构应服务于国家战略，而非从事商业性金融机构。

国开行人士则表示，开发性金融机构以中长期信贷和投资等金融业务为主体，资产具有长期大额集中特征，贷款期限和条件优于商业贷款，资金运作则保本微利。（完）

(审校 张喜良)

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