中国商业银行将获准在不良资产处置领域实施债转股--消息（更新版2）

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路透香港3月10日 - 两位消息人士周四透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。市场认为，银行若债转股“利空股市，利多债市”，而商业银行资本管理办法对银行持有工商企业股权风险权重过高或阻“债转股”实施。

一消息人士表示，中国央行有关司局已在起草相关银行债转股文件，允许商业银行处置一些不良债权时，将银行与企业间的债权债务关系，转变为持股关系，在经济下行期，增加金融机构和企业逆周期调节的手段。

另一位消息人士称，监管层旨在给商业银行处置不良债权增加处置手段，拟出台的文件中将明确对债转股的允许期限、处置手段，“这会由国务院来特批，并不是常态化的，监管层推动的目的是解决实体经济困难。”

中国商业银行法第43条明文规定，商业银行在境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其立即置评。

目前债转股，主要是中国四大资产管理公司（AMC）通过收购银行的不良资产，将原来银行与企业间的债权债务关系，转变为AMC与企业间的控股（或持股）关系，债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红，在企业状况好转后，通过上市、转让或企业回购形式回收这笔资金。

1999年，中国信达资产管理(1359.HK)与北京建材集团共同签订了北京水泥厂债转股协议书，北京水泥厂也由此成为中国首家债转股试点企业。

**不良资产处置新招**

“商业银行目前处置一些债权苦于没有手段，没办法进行重组，‘债转股’可以强化对企业的监督管理，转股后，银行增加控制力，也可重组及注入资产等手段盘活。”一位商业银行高管并称，当前银行在遇到一些“僵尸企业”时确实是“无招可使”，“债转股”也容易造成道德风险，所以银行会慎之又慎。

另一位商业银行高管则认为，债转股是银行不得已而为之的最终手段，现在还很难评判。

北京银行(601169.SS)董事长闫冰竹在两会期间表示，供给侧改革下去产能去库存去杠杆肯定会造成银行不良资产上升，因此从中央到央行、银监会的政策都会给银行处理不良资产提供新的出路，比如资产证券化、打包出售等，化解银行不良资产。

前东方资产管理公司总裁梅兴保周一指出，在不良资产处置方面，银行可在重点领域实施债转股。经济下行期，银行不要看到产能过剩就过度追债，可以用拨备核销一部分，监管考核也可以宽容一点，也可以实施重点地区的债转股政策，降低企业的资产负债率，提高企业信用。[nL4S16F2W4]

而中国最大民营造船厂--熔盛重工（现已更名为华荣能源(1101.HK)）已开始先行一步，拟向债权人发行股票抵债。该公司周二公告称，拟向债权人发行最多171亿股股票，包括向22家债权银行发行141亿股，向1,000家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元债务。财新报道称，这意味着中国银行(601988.SS)将成为熔盛重工最大的股东。

国泰君安证券分析师徐寒飞认为，若是银行实施债转股，则相当于无限延长债务期限，并把利息支付降到零，降低银行的收入和使得资产结构中高风险权益资产占比上升，这会利空股市；而对于企业来说，增加权益，减少负债，杠杆下降，信用提升，利好存量债券。

中国股市沪综指.SSEC今日缩量收跌2%，其中上证银行股指数.SSEBKI收挫2.25%。

另有银行界人士表示，2012版的《商业银行资本管理办法》中对银行持有工商企业股权投资的风险权重规定为400%-1250%，“这么高的风险权重，能否债转股，银行都会再三思量的。”（完）