中国影子银行以新面目膨胀 监管“紧箍咒”效果有限

2013年10月17日在北京拍到的人民银行大楼图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京12月23日 - 尽管当局采取措施打击隐性放贷，但中国影子银行领域以新的方式迅速扩大，他们抓住监管盲区不断膨胀，但在经济增长放缓的背景下，也给债务增加带来风险。

中国爆出一系列债务违约事件后，当局采取措施限制风险最大但监管宽松的信贷领域，因为这类债务可能影响到中国的经济体质。其中的违约事件就包括9月恒丰银行担保的40亿元人民币(6.4亿美元)信贷产品。

政府在2011年发布统计影子银行规模的指标--社会总融资(TSF)。据路透对央行数据的分析，该数据显示打击影子银行的举措取得一些成功，2014年下半年影子银行规模缩减到约21.9万亿元人民币(3.5万亿美元)。

但据路透根据第三方统计数据计算，由证监会而非银监会监管的金融公司基本在过去两年所创造的多达16万亿元人民币(2.6万亿美元)融资并未纳入其中。

如果算上这部分融资，那么影子银行规模差不多相当于传统银行体系贷款规模的逾45%。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示，我们可以观察到这个，但没有具体的统计，因此对这方面不那么清楚。社科院是为中国央行提供建议的智库。他说，因此影子银行更难监管。

的确，国务院去年12月要求央行制定新的统计数据以衡量影子银行的规模。

在影子银行的新面目中，券商和基金管理公司可以注入散户投资者基金，或投资一家银行已经筹集到的资金，扮演的角色是中介而非实际投资人。

“中国信贷状况只是发展得太快，因此社会总融资不能像以往那样展现全面图景，”瑞银分析师Donna Kwok表示。

**影子银行增长迅速**

影子银行的定义是非银行信贷及银行资产负债表之外的信贷。在全球各地，影子银行都是银行体系的一个重要部分。在中国，影子银行帮助规模较小的民营企业获得信贷，并给投资者提供较银行存款更高的回报。

中国央行曾表示，影子银行的正面作用不可否认。

但影子银行也给高风险、效益低下的项目融资，加剧了银行体系的风险。这也是当局对其加以遏制的原因。

随着中国银监会(CBRC)打击信托公司和资产负债表以外的信贷，该行业利用了银监会2008年推出的、允许券商成立资产管理子公司规定的漏洞。

投资咨询公司Z-Ben Advisers表示，这些机构管理的资产规模增长了两倍多，从2012年的1.89万亿元人民币增长到今年6月底时的6.82万亿。

基金管理公司也进行效仿，从被允许成立的第一年2012年时的1,000亿元人民币，增长至今年6月底时的2万亿元。

Z-Ben Advisers研究主管Howhow Zhang认为，这些基金中超过95%都可列入影子银行范围。

他说，三年前几乎还是一片空白，现在这些几乎毫无经验的平台竟然管理着5万亿，甚至10万亿元的资金。

这些资金支持的往往还是影子银行业收入的主要来源：房地产、基础设施，以及其他传统银行认为有风险的项目。

信托公司放贷可能被低估了7万亿元人民币，由于这类融资通常被称为“投资”，所以不在社会融资总量(TSF)的统计范围之内。不过分析师们认为，在银监会更严苛的管理制度下，该行业的快速增长期已经结束。

**差别待遇**

两套监管体系之间的差异，可能意味着同一家母公司旗下的金融企业或许会得到不同的对待。

部分出售投资产品的大型券商隶属于规模更大的企业集团，而后者也同时拥有银行，例如光大证券(601788.SS)和光大银行(601818.SS)，中信证券(600030.SS)和中信银行(601998.SS)。中信一名发言人没有对该报导置评，光大集团也未回应电话采访要求。

银行向储户提供的年利率不得超过3.3%，而券商、信托基金、基金管理公司和其他非银行金融机构则可出售回报更高的投资产品。

银行可通过出售理财产品提供更高回报，但也面对着比非银行竞争对手更多的限制。

若证监会收紧对影子银行体系的管制，那么资金就会流向个人对个人贷款等新兴领域。

但影子银行系统目前面临的最大威胁可能并非来自监管层，而是大陆股市。沪综指自11月21日以来已经上涨超过30%，令影子银行体系的回报相形见绌。

“近来股市表现很好，所以我们把重点放在交易上面，”一名券商销售助理称。

中国影子银行图表：link.reuters.com/daw63w(完)

(编译 李爽/李春喜/徐文焰；审校 王洋/孙茉莉/朱晓军)

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