银监会：明年加强流动性风险监测 拓宽民资进入银行业渠道

路透北京12月24日 - 中国银监会近日召开2015年工作会议表示，明年银行业要全面落实风险防控责任，对流动性风险，要做好监测和压力测试，确保流动性管理全面涵盖各类表内外业务；同时全面深化银行业改革开放，支持民间资本多渠道进入各类银行机构。

银监会网站新闻稿刊登会议内容称，要完善差别化授信，避免一刀切式的抽贷，造成企业资金链断裂；对押品价值波动风险，要加强监测预警研判、压力测试、押品管理和集中度管理。

“丰富流动性管理工具。加强流动性互助和政策协调，建立区域内中小银行流动性互助基金，强化大型银行和中小银行之间的资金协作，构建同业互助机制，共同维护市场稳定。”会议称。

同时，推进银行业金融机构混合所有制改革，拓宽民间资本进入银行业的渠道。扩大民营银行试点范围，加快出台民营银行发展指导意见；扩大消费金融公司试点范围，广泛吸收符合条件的民间资本参与；扩大村镇银行民资股比范围，支持民间资本参与发起设立村镇银行，提高民间资本占比；并扩大民间资本参与机构重组范围。

据介绍，2014年民间资本进入银行业取得新突破，首批五家民营银行完成批筹，其中一家已批准开业；新设14家民营控股的非银行金融机构，新增108家民间资本占主导地位的村镇银行。

会议指出，明年将推动经济结构加快转型升级，加大对战略性新兴产业、服务业支持。继续扩大小微企业和“三农”专项金融债发行规模，实现小微企业和涉农贷款增速高于全部贷款平均水平。通过管理创新降低融资成本，通过减少不合理收费降低融资成本，通过缩短链条降低融资成本。

同时，提速金融基础设施建设，重点探索信托产品、理财产品、金融租赁产品登记等系统建设；推动信贷资产证券化常规化发展；夯实流动性互助系统，满足中小金融机构的流动性调剂需求。充分认识社会融资方式转变的趋势，大力提升创新驱动能力。

会议还要求各银行业金融机构充分认识银行业新常态的特征，充分认识贷款增速回稳、存贷利差收窄、社会融资方式转变、不良贷款反弹等趋势，积极应对新常态下的风险挑战。

截至11月底，中国商业银行不良贷款率1.31%，保持在较低水平。资本回报率和资产回报率19.78%和1.35%；成本收入比下降到28.87%，同比降低1.34个百分点；拨备覆盖率保持在229.7%的较高水平；资本充足率提高到12.93%，同比增加0.75个百分点。（完）

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(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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