中国多家银行违规放贷问题较突出

路透上海5月11日 - 中国国家审计署周五稍晚披露其对15家大型企业2011年财务报表的审计报告，其中国内第二大建设银行(601939.SS)(0939.HK)、第三大银行农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国进出口银行等金融机构都存在较突出的违规放贷问题。

不过建行和农行均已刊登公告称，已对审计署指出问题进行整改，并且这些问题对两家银行的整体财务情况没有实质性影响。

审计署报告指出，农业银行总行及九家分行违规发放法人贷款共98.13亿元人民币，其中向不具备偿还能力或提供虚假资料的企业发放贷款及签发承兑汇票6.44亿元，并且大部分已形成不良。建设银行旗下九家分行亦存在违规发放法人贷款事项，总额达68.16亿元。进出口银行违规发放贷款79.44亿元。

从审计署报告来看，三家银行违规发放贷款和办理票据业务问题较突出，主要问题包括向不符合贷款条件的项目和企业发放贷款，违反规定程序发放贷款，违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票及开立信用证，违规发放个人贷款等。

农业银行公告指出，审计指出问题的整改率目前已达到98.62%。涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，贷款风险基本可控；财务收支行为得到进一步规范，有关会计账务进行了相应调整。而建行亦表示，已对相关产品和业务的制度、流程、系统、管理和操作进行了完善；对相应责任人员进行了严肃处理。

审计署网站还刊登了对中国移动通信集团、国家开发投资公司、中国华能集团等多家企业的审计报告，审计署发现这些集团部分下属单位在会计核算、执行国家政策及内部管理等方面存在一些问题，例如虚增收入和成本、虚列管理费用等。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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