中国银行称去年四季度跨境人民币指数同比升近六成

路透北京2月18日 -中国银行最新发布的去年第四季度跨境人民币指数（CRI）为228点，较去年同期上升82点，增长达56%，涨幅创历史新高；较上季度上升38点，升幅为20%。显示境内外客户在跨境及离岸交易中使用人民币的活跃度快速提高。

中行(3988.HK)行长陈四清周二在新闻发布会上表示，料今年跨境人民币指数将继续攀升，将有越来越多的国家和地区愿意使用人民币。在这一背景下，预计提用货币互换协议下的人民币资金、增加外汇储备中的人民币资产配置等方面有可能出现新突破。

“我们预计，未来几年将是人民币国际化业务从规模到效益的关键转化期，人民币国际化的效益将在中行海外业务发展中越来越明显地体现出来。”陈四清说。

2013年中国银行集团(601988.SS)完成跨境人民币结算量超过3.98万亿元，比上年增长约60%。其中境内机构结算量1.77万亿元，市场份额接近1/3。

陈四清表示，去年四季度，中国进出口货物贸易人民币结算量环比增长30%，推动CRI上涨约20点。从人民币“出、转、回”循环来看，第四季度人民币在境外市场的流转使用活跃度环比显着提高，其中境外市场支付结算使用人民币的比例上升0.15个百分点，对指数增长的贡献度大幅提高。

据中行测算，2013年约有超过5,000亿元人民币资金通过贸易和投资渠道进入海外市场。其中，经常项目下人民币净流出约8,500亿元，资本项目下人民币净流入3,500亿元。与2012年相比，人民币净流出规模成倍增长，推动离岸人民币市场规模快速扩大。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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