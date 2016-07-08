今年中国银行业盈利增速或继续放缓 资产质量小幅下行--银行业协会

路透北京7月8日 - 中国银行业协会周五发布《中国银行业发展报告（2016）》称，2016年中国经济结构调整仍将处于攻坚克难阶段下行压力较大，且国际金融市场动荡概率不减，受此影响，中国银行业盈利增速或将进一步放缓，资产质量将继续承压。

报告并称，当前监管部门推动不良资产证券化、债转股方案等有助于降低银行业系统性金融风险，但效果彻底显现预计是一个相对长期的过程。

“利率市场化深化叠加央行五次降息导致银行业“息差收窄”，是造成银行业净利润下降的重要因素。”报告称，“不良贷款率上升导致拨备计提大幅增加是银行业净利润下降的主要原因。”

报告认为，宏观层面，中国经济下行压力下，部分银行拨备覆盖率可能突破监管红线，支撑银行业净利润增长动能不足，银行业盈利可能微增；微观层面，银行将充分利用债转股、不良资产证券化、下调拨备覆盖率等方式维持利润微增，但调整空间有限。

资产质量方面，报告预计，2016年商业银行资产质量将进一步下行，风险进一步侵蚀利润。中国经济在“三去一降一补”的调整过程中将带来短期不良的攀升。

报告强调，从宏观经济周期、国际比较和行业成长的角度分析，银行业净利润下降一种正常的发展现象，要理性看待，不宜过分悲观。

从宏观经济周期角度来观察，自2013年以来，中国经济步入新常态，经济结构面临转型和升级，经济增速呈现波动下行趋势，导致企业盈利能力下降，前期盲目扩张的领域和行业（过剩产能）经营环境恶化，风险将会不断暴露，对以银行为核心的金融体系而言，就会形成大量不良资产。

此外，在一个成熟的经济体和不断完善的行业体系中，企业在经历了高速发展时期后，面临着逐渐饱和的客户资源和日趋激烈的市场竞争，其增速会呈现出一个不断下滑的态势，最终逐步稳定在一个较低的增长率左右。

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周四称，截至今年5月末，全国银行业金融机构不良贷款余额已经远超过2万亿元，不良率突破2%，达到2.15%，分别比年初新增了2800多亿元，提高了0.16%。

他并指出，中国银行业面临自2004年国有银行核销处置不良资产、改制上市以来最严峻的经营压力，且该压力短期内难以扭转。中国四大国有商业银行2015年报显示，其归属股东的净利润增速均在1%以内，距离零增长一步之遥。（完）