焦点：经济回暖料助中资银行净息差降幅收敛 化解不良资产重任在肩

作者 马蓉

路透北京3月31日 - 伴随中国经济减速及去产能等措施推进，去年中国银行业业绩依然黯淡。中国四大国有银行中，中行(601988.SS)净利自上市以来首现下降，而其他三大行净利亦仅微增，营业收入并现负增长。不过中国经济回暖势头令银行业高层对今年形势持较乐观态度。

他们表示，中国经济企稳令实体经济信贷需求旺盛，加之市场利率中枢已然抬升，银行将提高贷款利率水平，今年净息差降幅有望收敛。但不良贷款增长仍难言拐点，部分银行资产质量仍有较大下行压力，今年将通过债转股、不良资产证券化等方式加速不良资产处置力度。

2016年年报显示，工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)营业收入降幅较大，分别约为302亿元人民币和218亿元；建设银行(601939.SS)(0939.HK)则微降1亿元。中国银行(3988.HK)营收虽有逾百亿元的正增长，但净利同比下降3.67%，为2006年该行上市以来首次负增长。

银行经营恶化主要源于2014-2015年多次降息导致的利息净收入下降。但在业绩发布会上，多位银行高层普遍对今年的净息差收窄态势持较为乐观的态度。

“2016年（净息差）降了43BP，把前年五次降息基本的影响消化得差不多了，”建行首席财务官许一鸣称，“2017年可能跟去年四季度基本持平，在现在2.2%的基础上可能还会下降10BP以内。”

工行行长谷澍在业绩发布会上亦称，工行去年净息差收窄31BP，其中26BP在去年上半年发生，下半年仅降5BP，“这种趋势在延续，从今年一季度的情况看，净息差基本保持稳定。”

农行副行长楼文龙在业绩发布会上也表示，虽然今年净息差仍有较大下降压力，但缩窄的幅度将较小，这主要受惠于宏观经济向好，同时该行也会完善价格管理机制，改善资产架构。

**贷款利率有望上行**

银行对净息差的乐观预期主要基于两方面考虑：一是今年以来中国经济企稳基础较为牢固，企业信贷需求大于供给，这一定程度上提高了银行在贷款上的溢价能力；同时，当前市场利率维持在较高水平，银行将提高贷款利率定价予以应对。

“资金在脱虚向实过程中，对银行的信贷资金需求增加，这也跟中国经济发展相吻合，...基础设施、前阶段储备的PPP以及政府购买服务项目资金需求最为旺盛，同时，制造业信贷需求也在增加。”农行副行长康义在业绩发布会称，“当前贷款价格出现拐点，随着市场供求变化制定的价格也在上行。”

工行高层也表示，随着经济的回暖，公司贷款需求的确比去年旺盛。在贷款定价的考虑方面，该行董事长易会满在业绩发布会后表示，“今年贷款定价情况与去年比基本保持稳定的，...但我估计往上走的可能性概率会高一些，因为流动性的价格也有点往上走。”

事实上，今年以来中国央行已提高政策利率助推金融体系去杠杆，货币市场利率水涨船高，这已传导至银行传统存贷款体系，多家银行贷款利率已抬升，包括传统上对利率不敏感的国有大行。

数位大行人士表示，在利润考核压力下，其贷款利率已经随行就市，此前在基准上下浮的不再下浮，维持基准的开始上浮，虽然各情况不同，但提高贷款报价已是大势所趋。

“利润考核压力大，贷款直接提高上浮幅度，最高达到40%。”某大行华北分行人士称。

一家城商行同业部负责人表示，当前市场已出现两个利率的偏离：传统的存贷款利率维持低位，但金融市场利率已经抬升。“这是一定会传导的，...资金对银行而言是个池子的概念，资金池成本的上升，另一端上去也只时间的问题。”

在美联储加息后，中国央行于本月中旬再次全面调升公开市场逆回购利率、MLF（中期借贷便利）利率和SLF(常备借贷便利)，此为年内第二次上调。

中国外汇交易中心数据显示，当前3M Shibor利率已升至4.4%附近，为自2015年4月下旬以来的高位。

**资产质量下行压力仍存**

对于银行“头疼不已”的资产质量下行压力，各个银行感受不一，如工行称资产质量稳中向好态势已经显现，但中行却持不乐观的态度。

“从工商银行去年四季度情况看，应该说发生了积极的变化，比如不良贷款的新增额在逐季减少，不良贷款的余额比例在减少，拨备覆盖率去年四季度也有小幅度的回升。”易会满在业绩发布会上称，“可以说资产质量稳中向好的态势已经显现，已经出现转折的曙光。我们预计今年资产质量比去年会更好一些。”

他并指出，工行今年将拿出650亿元拨备资源处理2,000亿的不良贷款，并称信贷资产根本性改观“为期不会太远”。

四大资产管理公司一位高管亦指出，不良贷款生成最需关注次级贷款向不良贷款的转变，目前已出现放缓趋势，且当前实体经济筑底企稳态势显现，预计不良贷款生成见底将为期不远。

不过，中行首席风险官潘岳汉则对该行资产质量保持谨慎，不是特别乐观，称今年将不良资产的化解作为风险防范的重中之重。

农行首席风险官李志成也持较为审慎的态度。他称，去年农行资产质量呈现一定积极变化，包括新发生不良贷款出现“双降”，关注类贷款占比下降32BP，但短期内仍面临挑战，包括去产能、去僵尸企业将致部分客户资产质量发生“裂变”，同时关注类贷款仍需大力管控。

在不良核销方面，李志成称农行今年将综合运用包括债转股在内的各种方式处置1,200亿不良贷款。

工行2016年年报显示，该行当期拨备覆盖率为136.69%，较三季度微升0.55个百分点，当年核销不良贷款741.4亿元；农行年报显示，截至2016年末，该行关注类贷款占比为3.88%，上年末为4.20%，当年核销不良贷款827.5亿元；中行年报则显示，2016年末该行关注类贷款占比继续上升，较上年末升0.6个百分点。

银监会数据显示，中国银行业不良贷款快速上升的势头已得到初步遏制。截至2016年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点，为自2012年二季度以来首次回落。

四大行过去两年净利增速、不良贷款率及净息差比较：

2016年净利增速 2015年净利增速 2016年末不良率 2015年末不良率 2016年净息差 2015年净息差

工商银行 0.4% 0.5% 1.62% 1.5% 2.16 2.47

建设银行 1.5% 0.14% 1.52% 1.58% 2.2 2.63

农业银行 1.86% 0.62% 2.37% 2.39% 2.25 2.66

中国银行 -3.67% 0.74% 1.46% 1.43% 1.83 2.12

（完）