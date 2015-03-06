审慎监测影子银行风险 警惕银行不良贷款上升--朱光耀

路透北京3月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周五表示，正在审慎监测金融行业特别是影子银行的风险，要警惕重视银行业不良贷款上升的问题。

他在两会间隙对路透称，总体来看，银行资金对经济建设作用巨大，对其发展过程中出现的风险性因素包括同地方债相连的影子银行问题，都在密切关注监测。

农业银行(601288.SS)董事长刘士余此前对路透表示，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。

银监会数据显示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。(完)

(发稿 李铮; 审校 李贺/张喜良)

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