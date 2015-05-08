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中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 11:33 BJT

中国银监会：一季度末银行业不良贷款率为1.39% 风险总体可控

路透北京5月8日 - 中国银监会副主席周慕冰周五表示，一季度末中国金融业不良贷款率为1.39%，银行业风险总体可控。

截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。（完）

(发稿 候向明；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)

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