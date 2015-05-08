中国银监会：一季度末银行业不良贷款率为1.39% 风险总体可控

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透北京5月8日 - 中国银监会副主席周慕冰周五表示，一季度末中国金融业不良贷款率为1.39%，银行业风险总体可控。
截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。（完）
(发稿 候向明；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。