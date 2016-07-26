中国的银行应探索环境风险压力测试 引导更多资源配置绿色产业--专家

路透北京7月26日 - 中国金融时报周二援引央行研究局首席经济学家马骏称，由于银行仍然是中国金融业最主要的组成部分，也是对环境因素风险敞口最大的金融部门，中国的银行应该率先探索环境风险的压力测试，从而引导金融机构更多向绿色产业配置资源。而G20国家有必要推动跨境绿色债券投资。

该报刊登对他的专访指出，中国的银行进行环境风险压力测试，可以使银行提早识别环境风险转化为信用风险的渠道，量化两种风险之间的关系，并可能衍生出银行内部支持绿色项目和抑制污染性投资的转移定价机制，即在对污染性企业贷款的融资成本中加入“环境因素导致的信用风险溢价”。

具体来说，中国的银行至少应该考虑以下三种情景下的分析：第一，环境标准和执法力度提高对高污染企业贷款质量的影响。由于环境标准和执法力度的提高，对煤电、水泥、钢铁、化工等高污染企业的排污收费会相应提高，导致利润下降和贷款不良率上升；

第二，未来如果开征碳税，将会进一步提高高排放企业的成本，降低其利润，推高其贷款的不良率。

第三，2017年全国碳交易市场启动，被覆盖的高排放企业如果不能按要求减排，就需要到碳市场购买额度，同样会导致成本上升、利润下降和贷款不良率的提高。

马骏认为，这些压力测试与风险分析方法，有可能成为引导金融机构更多向绿色产业配置资源、减少对污染性行业投资的一个有效手段。

他提到，G20绿色金融研究小组在成都提交了《G20绿色金融综合报告》，该报告提出了发展绿色金融的七条可选措施，其中包括提供清晰的战略性政策信号与框架，推动绿色金融的自愿原则，支持本地绿色债券市场发展，开展国际合作以推动跨境绿色债券投资等。

他称，发展中国家有很多绿色融资需求，而欧美发达国家有很多绿色“金主”（希望投资于绿色资产的机构投资者），因此有必要推动跨境绿色债券投资，让更多的国际资金来支持其他国家绿色债券的发展。

实际上，今年以来，不少国家包括印度、印尼、新加坡和拉美等地区开始研究建设自己的绿色债券市场。最新数据显示，今年以来，中国发行的绿色债券已经达到1,140亿元人民币，占到全球同期绿色债券发行量的45%，中国已经成为全球最大的绿色债券市场。

金融时报并援引专家估计，在中国绿色债券市场爆发式增长这一因素的推动下，今年全球绿色债券发行量的增长可能在60%以上。

而刚刚结束的成都G20财长和央行行长会议公报称，会议认识到，“为支持在环境可持续前提下的全球发展，有必要扩大绿色投融资。”

为促进更加可持续和环境友好型增长，中国任G20主席国后推动建立了G20绿色金融研究小组，以鼓励各国根据国情特点，深入研究如何通过绿色金融提高全球金融机构的绿色化程度和资本市场向绿色产业配置资源的能力。据了解，该研究小组由中国人民银行和英格兰央行担任共同主席，在过去6个月内召开了4次全体会议，深入研究了国别经验，多次组织金融界与其他G20工作小组和相关机构的咨询活动，并请全球数十位业界专家提供了背景报告。（完）