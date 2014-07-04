证监会同意商业银行在证交所重启债券回购交易--消息

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港/北京7月4日 - 两位消息人士周五对路透表示，中国证监会同意商业银行在证券交易所进行债券回购交易。这将是商业银行时隔17年后在证交所重启该业务。
他们并透露，商业银行重启证交所债券回购业务，目前仅获证监会同意，应该还要等央行及银监会的意见。
1997年6月，为规范发展国债回购市场，禁止银行资金违规流入股票市场，中国央行叫停银行机构在证交所的证券回购和现券交易。而商业银行在证交所债市现券交易业务，此前已于2010年正式重启。
消息人士称，参与证券交易所债券回购交易的商业银行，应当制定内部控制和风险管理制度，规范操作流程，防范风险。交易所则应该对银行回购资金流向进行监测，防范系统性风险。
此外，中国证券登记结算公司会同上海、深圳证券交易所，完善债券回购业务规则，保障商业银行参与交易所债券回购业务时，其交易品种不得低于投资级；同时对证券公司、基金管理公司等专业机构投资者债券融资回购杠杆比例设定上限，报证监会备案。
中国证监会暂未对上述消息予以置评。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
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