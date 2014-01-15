表外业务助中国社会融资创年度新高 政策松紧度难见大转向

* 去年社融规模达17.29万亿元，摘下年度高位的桂冠

* 但从结构看，新增信贷占比回落至51.4%创历史低位

* 货币政策松紧力度暂难变，今年社融增速有望接近去年水平

* 面对表外业务快速扩张，监管层仍会加强相关监管及规范

采写 路透中文部；撰写 康熙泽

路透北京1月15日 -蓬勃生长的表外业务助力中国2013年社会融资规模刷新纪录高点，显示金融体系对实体经济的资金支持力度较大。年末M2增速虽然高于年初央行目标，但基本已合央行调控心意，短期政策松紧度难有大调整。

业内人士并指出，政策基调维稳的预期下，今年社会融资规模和M2增速有望与上年水平相近。因表外业务的快速扩张，去年新增信贷占比创下新低，料今年监管层仍会加强监管以防范表外业务的风险。

“M2增速总体可控，回落至13.6%，已经降到央行的控制线以下，这可能意味着央行后续紧缩力度不需要进一步加强...(但)在去杠杆没有完成之前，货币政策很难回到宽松局面。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。

尽管2013年末M2增速高于年初央行设定的13%增速目标。但以央行判断，去年货币信贷和社会融资数据已基本达到调控目标的要求。

中国央行调查统计司司长盛松成在新闻发布会上称，广义货币供应量(M2)控制在14%以内，新增人民币贷款和社融分别控制在9万亿元和17.3万亿元以内，“可以说基本达到了调控目标的要求”。

对于今年政策的定位，他给出的答案延续了近期监管层的态度：继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，灵活运用各种流动性管理工具，使货币条件既不太松也不太紧。

中国央行周三公布数据显示，2013年全年社会融资规模为17.29万亿元，比上年多1.53万亿元，同比增长9.71%。年末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%，低于13.8%的路透调查中值。

而回顾全年走势，M2增速在上半年大多落在15%以上，6月出现回落后，下半年在14%以上的位置徘徊，12月为去年该增速增幅首次收敛在14%以内。

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/vap95v

**政策目标增速料与去年相近**

转入2014年后，多项主要政策目标的设定备受关注，金融方面多数业内人士认为，预期货币政策中性偏紧基调延续，今年社会融资规模和M2增速有望接近上年的水平。

“虽然M2距离目标13%仍有差距，但总体低于预期，加上2014年初存款流出的迹象明显，预计1-2月M2的压力会小些，可能很快回落到13.0%附近，政策面来讲虽未看到放松的条件，但不会继续紧了。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为。

她预期，2014年主要政策目标设定或与2013年基本一致，以体现政策稳定性和连续性。具体来说，新增人民币信贷9万亿，新增社会融资总量19万亿，M2增速为13%。

广发银行高级交易员颜岩也表示，2014年M2目标很可能继续定在13%，不会明显下降，不过通胀压力预计不大，M2尚有余地进行调节。另外，央行将继续保持以稳为主的政策思路，融资总量控制上会延续10%左右的增速。

央行数据显示，2013年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6,879亿元。

**表外业务风险仍是关注重点**

值得注意的是，在去年社会融资规模扩张的同时，其结构中，新增人民币贷款占比出现下滑，仅为51.4%，为年度历史最低。而相比之下信托贷款、委托贷款等表外融资快速扩张。

具体数据显示，2013年全年委托贷款增加2.55万亿元，同比多增1.26万亿元；信托贷款增加1.84万亿元，同比多增5,603亿元；企业债券净融资1.80万亿元，同比少4,530亿元；非金融企业境内股票融资2,219亿元，同比少289亿元。

“2013年一般贷款增速8.4%，相比信托贷款，委托贷款等同比50%到100%的增幅差距太大。这是利率市场化、影子银行等多种因素的影响。”广发银行高级交易员颜岩称。

在新年伊始，监管层正式下发一份堪称史上最为严格的影子银行监管文件后，盛松成周三在新闻发布会中也提到了影子银行的话题。他表示，要积极引导影子银行向好的方向发展，监控其风险并更好服务实体经济。

虽然监管层在去年就提出关注商业银行表外业务风险，并对表外业务的扩张速度有所抑制，但显然当年该类业务仍获得了蓬勃发展，业内人士认为，今年监管层仍会加强相关监管及规范。

中国银行国际金融研究所主管温彬就指出，全年来看非银行类信贷增长比较快，对满足社会资金需求起到了积极作用，但也要看到潜在的风险。

“因为大量委托贷款或信托贷款的背后，无论投资项目还是资金来源等事实上还是银行在提供支撑，这些项目最终的风险还是会反映在银行体系中。监管层未来肯定会加强监管和规范。”温彬说。

国开证券杜征征更是直接的预期，展望今年，央行会对流向房地产、影子银行、地方融资平台等资金加大监管，所以表外融资的量会有所下降。不过他认为，如果今年经济增长保持7%-7.5%的增速，那么社会融资规模料维持10%左右的增速。

中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，中国银行业须全面布控表外业务风险，严防风险传染和蔓延。（完）

(审校 林高丽)

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