交通银行拟在境内外发行至多600亿元优先股补充资本

路透上海3月27日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四晚间公告称，拟在境内外市场发行至多600亿元人民币的优先股，以补充该行其他一级资本，其中拟在境内发行至多450亿元优先股。

公告显示，交行在取得相关监管机关核准后，可一次或分次在境内和境外发行优先股，每股面值100元，均采用分阶段调整的票面股息率。

与其他银行股一样，交行优先股计划亦设定强制转股条款，即在核心一级资本充足率降至5.125%以下或二级资本工具触发事件发生时，交行有权将部分或全部优先股转为普通股，境内和境外优先股的初始转股价格分别为6.25元和6.51港元。

该行周四稍晚公布的年报显示，其2014年净利为658.5亿元，按年增长5.7%，略高于此前市场预期。该行分配预案为每股分配现金红利0.27元。

交通银行A股周四收报6.30元，过去一个月累计上涨2.9%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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