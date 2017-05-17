机构投资者对中国内银股持有度偏低 阿尔法回报可寻--富瑞

路透香港5月17日 - 投行富瑞周三的报告指出，机构投资者对中国内地银行股票的持有度偏低，令板块估值具吸引力，并能从中寻找阿尔法回报（alpha）。

富瑞分析师最近与大约90名亚洲及欧美的机构投资者会面，据该行评估，这些投资者对内银股“持仓偏低”、“中性”及“持仓偏高”的比例分别为70%、20%及10%。尽管投资者知道宏观数据显示经济有复苏迹象，但他们对于持续复苏抱有怀疑，而且仍对银行的资产质素感到担忧。

而大部分投资者同意会避开较小型银行作长期持有，主要担心这些银行较弱的存款业务和资本水平；那些持有银行股的投资者通常持有一至两支大型银行，以建行(0939.HK)(601939.SS)和工行(1398.HK)(601398.SS)为主。

报告指出，很多投资者采取类似策略，就是减持内银股并腾出仓位增持新经济股票，但富瑞认为，这种投资策略在过去数年非常成功，然有关交易“非常挤拥”。

报告又称，总部位于美国的投资者大多数看淡内银股，欧洲投资者则较具建设性。按基准划分，新兴市场的基金经理似乎较中国的基经理更看好内银股。按投资风格划分，多数对冲基金对内银股没有大量头寸，无论是长仓或短仓；而七成互惠基金则对内银股持仓偏低。

富瑞重申对内银股持乐观看法，并认为如果市场对银行业资产质素的看法有所改善，内银股可能会出现具意义的升幅。该行偏好招商银行(3968.HK)(600036.SS)、工行和建行，因拥有较强的资金业务、高股本回报率和稳固的资本比率。（完）