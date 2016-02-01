中国政府计划允许银行直接投资高科技企业 将开展试点--消息

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 熟悉情况的消息人士称，中国计划推出一个试点项目，允许部分经指定的商业银行建立股票投资载体，直接入股科技企业，此举旨在给予银行业者投资于高增长行业的机会，并展开与私募股权投资公司的竞争。
根据中国当前的商业银行法，除非政府颁布相关规定，否则银行不得直接投资于非银行机构的股权。
一位对该试点项目有直接了解的政府官员称，这个投资与贷款关联机制将在今年某个时候由国务院特批启动。该官员未获授权对媒体谈论此事，因此要求匿名。
该官员和三位银行业高层人士称，哪些银行将有资格参与该试点项目，又将在何种条件下实施，具体细节还未敲定，但中国银行业监管机构已经将该计划列为2016年重点任务。
银行业人士拒绝具名，因他们也未获授权对媒体谈论此事。
中国银监会未对路透传真发出的置评请求作出回应。
这个措施是希望对中国高速发展的科技产业扩大提供金融援助，而这个领域传统上一直是私募股权、风险资本和外资银行的竞技场。
“如果这项措施的修改能给市场带来更多资本，将带来更多竞争，并给所有投资者加大产生回报的压力，”咨询公司Bain & Co的合伙人Vinit Bhatia表示。
虽然中国整体增长前景已经降温，但科技产业依然存在需求。Bain & Co的数据显示，中国2015年上半年电信、媒体和科技领域的总投资额达到141亿美元，超过2014年全年投资的133亿美元。
中国的商业银行人士告诉路透，参考矽谷的模式，虽然初创科技企业有时候风险很高，但如果允许在这些公司持股而不仅仅是贷款，这将是很有利润的业务。(完)
(编译 高琦/李春喜 审校 张明钧)
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