中国银行宣布田国立就任董事长

路透香港5月31日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)周五公布，自2013年5月31日起，田国立就任该行董事长。

中行在联交所的声明并称，田国立于1960年出生，今年4月加入中行，此前担任中信集团副董事长兼总经理，期间兼任中信银行(0998.HK)(601998.SS)董事长。

田国立担任中行董事长、执行董事的任期为三年，至2016年召开的股东周年大会之日止。他同时担任中行董事会战略发展委员会主席及委员。