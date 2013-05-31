中国银行宣布田国立就任董事长

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港5月31日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)周五公布，自2013年5月31日起，田国立就任该行董事长。
中行在联交所的声明并称，田国立于1960年出生，今年4月加入中行，此前担任中信集团副董事长兼总经理，期间兼任中信银行(0998.HK)(601998.SS)董事长。
田国立担任中行董事长、执行董事的任期为三年，至2016年召开的股东周年大会之日止。他同时担任中行董事会战略发展委员会主席及委员。
自中行原董事长肖钢3月中出任中国证监会主席后，中行董事长一职一直空缺。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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