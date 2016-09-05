中国银行业理财收益率料持续下降 资金将分流至其他资产--招商

路透北京9月5日 - 招商证券近期发布报告指出，中国上半年银行理财规模增长显着放缓，五大行和股份制银行减速迹象最为明显，未来理财规模收缩，理财资金分流至存款及其他资产类别是大势所趋；同时，开放式净值型产品将成为银行业越来越重要的理财产品类型。

招商证券银行业团队马鲲鹏、何悦等并预计，理财收益率将出现两个阶段的持续下降，一是在第三方托管之前，银行先降低新发行理财产品收益率；二是第三方托管实施后，产品间收益调剂空间被消除，叠加对加杠杆的诸多限制，全行业理财收益率将继续下行。

“在调剂收益方面，7月底曾被媒体广泛报导的理财新规中对理财产品的第三方托管要求影响深远，其不仅不会导致所谓“刚性兑付立刻打破”带来的风险，反而为理财收益率趋势性下降、系统性风险化解创造了有利条件。”报告称。

报告指出，当前已进入理财产品收益下降的第一阶段。数据显示，截至8月最后一周，全市场存量理财产品收益率较6月最后一周平均下降13bps。其中，三个月以内产品收益率平均降幅18bps（3个月以内产品是在售理财产品的绝对主力）。

此外，8月最后一周各期限产品收益率已较2015年12月最后一周平均降幅高达59bps，三个月以内产品收益率平均降幅57bps。

“存量产品收益率已出现如此显着的下行，可以推断，新发放产品的收益率下降幅度，应当远超存量产品的降幅。”报告称，“（银行）不断拉低存量理财收益率，这部分负债成本下降带来的‘收益’，将被用于弥补当前各产品之间由于收益调剂带来的缺口，以‘干净’的理财组合迎接第三方托管。”

从发行理财产品的金融机构类别来看，2016年上半年理财产品累计净增量中，五大行、股份制银行和中小银行的贡献分别为12%、35%、53%，而2014、2015年上半年的理财产品净增量中，三类机构贡献分别为24%、59%、16%和6%、71%、23%。可见，今年以来，大型银行（五大行和股份制银行）理财扩张步伐显着放缓。

“一直以来，大银行都是理财业务的引领者，中小银行是跟随者，引领者开始放慢理财扩张脚步的积极变化，其示范效应不可忽视。”报告认为。

在理财产品类型方面，开放式净值产品给予银行在资产负债收益匹配上巨大的灵活度。虽然当前占比仍不到10%，但在资产收益率压力持续存在、理财产品第三方托管的大背景下，理财净值化进程应当是被持续强化的，净值型产品将会成为中国银行业越来越重要的理财产品类型。（完）