中国部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委

路透北京2月23日 - 新华社周四报道，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。

本次调查是基于上海消费者可以购买的2016年上半年到期的17家商业银行的8种挂钩标的627只产品进行的。调查发现，超过96%的结构性理财产品实际收益低于平均预期最高收益5.8%，84%的产品实际收益率甚至低于2016年上半年面向普通个人投资者发行的封闭型理财产品的平均收益4.38%，33.33%的产品实际收益率为最低预期收益率。

以江苏银行的“聚宝财富专享4号(结构性)1609期”为例，产品的预期最高收益率是18.50%，但最低收益率却仅有1.5%，区间高达17%。该产品的1512期预期年化收益率为2%至15%，按照产品发行前后的市场数据模拟测算显示，其模拟实际预期收益率集中在2%至3%，几乎难以实现最高收益率。

包括华侨银行(OCBC.SI)、星展银行(DBSM.SI)、广发银行等多家银行结构性理财产品预期最高收益率实现程度偏低，其中，恒生银行(0011.HK)62只预期最高收益率高于4.38%的产品中，最高收益的实际实现程度仅有6.3%。

而在信息披露方面，银行结构性理财产品存在关键信息披露不足，披露缺乏统一规范的问题。调查并显示，南洋商业银行、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、星展银行等信息披露内容完整性较差，披露信息不全面；星展银行、渣打银行(STAN.L)、华侨银行没有提供产品说明书；没有一家银行公布其交易对手信息。

中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。（完）