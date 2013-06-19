中国短期银行理财产品收益率上涨--报告

路透北京6月19日 - 普益财富周三发布的报告称，6月以来银行间市场短期资金流动性的突然紧张引发了银行理财产品收益率的上涨，特别是3个月以下的短期限产品上涨幅度较大。而国有银行的产品收益率上涨程度要高于股份制银行以及城商行。

普益财富研究员方瑞在报告中表示，短期资金利率上涨推高了银行理财产品的收益率，从另一角度看银行也在利用提升产品定价来吸纳更多资金，以缓和自身资金紧张程度。

目前，银行理财产品的投资对象以货币市场工具以及债券为主，因此货币市场资金利率的上涨促使新发行理财产品的预期收益率出现上升。

观察人民币款债券与货币市场类产品的平均预期收益率走势，5月份以来，1-3个月期限产品的周度收益率几乎保持着稳步增长态势，且进入6月有加速之势，本周已升至4.52%；另外1个月以下期限产品也在近两周上涨明显，本周达到3.56%。从所有人民币款理财产品来看，平均预期收益率近期也出现较大幅度的上涨，1-3个月期限产品的收益率从5月第一周的3.93%持续上涨，本周已达到4.56%。

而比较不同类型银行的发行产品收益定价情况，5月份以来国有银行的产品周度平均预期收益率的上涨程度高于股份制银行以及城商行。

报告称，以1-3个月期产品为例，国有银行人民币款债券与货币市场类产品的平均预期收益率从5月第一周的3.67%上涨至本周的4.48%，而所有人民币款产品则从3.75%升至4.62%，涨幅均超过80个基点；而股份制银行以及城商行的产品收益率仅出现微幅上升，5月第一周至本周的涨幅均未超过20个基点，收益率走势较为平稳。

进入6月份，银行间市场资金面趋紧态势愈演愈烈。上海银行间同业拆放利率走势发现：6月7日隔夜拆放利率骤然上涨至8.2940%，8日更是达到了9.5810%的高位，随后数日也基本维持在6%以上；一周和一个月期限的拆放利率从7日升至6%以上后，一直未再回落下去；3个月期限的拆放利率同样保持着稳步攀升趋势，已连续数日超过5%。

报告并称，银行理财产品本身对调节商业银行资金头寸、资产负债表有重要影响，此时临近半年末考核时点，银行提升理财产品的收益率能够起到“抢钱”之目的。近期，各大银行纷纷推出了资金归集专属版理财产品，将目前火热推行的资金归集业务与理财产品嫁接起来，利用高于同类同期限产品的收益定价来吸引它行资金。（完）

(整理 张胜男； 审校 曾祥进)

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