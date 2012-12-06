中国银行业需加快转变经营模式 提升风险管控能力--安永

路透北京12月6日电---国际会计和咨询公司安永ERNY.UL大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌周四表示,中国银行业需要加快转变经营模式,走资本集约化发展的道路,同时完善风险治理架构,全面提升风险管控能力.

他并称,目前中国新资本监管标准已正式发布,料新流动性风险监管标准也将择机出台.

"中国银行业目前发展模式仍以规模扩张为主,利差收入为盈利重心,由於新资本协议的要求及利率市场化的推动,中国银行业必须走上资本集约化道路,实现内涵式增长,用好资本,实现转型."蔡鉴昌在新闻会上称.

他并表示,中国作为二十国集团成员国之一,积极参与了金融改革方案的制定.中国正在根据本国银行业的情况,稳步实施新的监管标准.这不仅符合全球金融监管改革的大趋势,也有助於增强中国银行业的稳定性,推动银行业的转型.

新版中国"商业银行资本管理办法(试行)"此前几经修改,终於通过国务院审议,并定於2013年1月1日开始实施.

安永在其发布的报告中并称,在银行正面临不利的经济和金融环境等广泛挑战的背景下,金融监管格局已发生根本和持久的变化,银行需尽快了解这些变化的整体影响,并及时调整其商业战略.

报告指出,二十国集团金融改革的实施正在国家和区域层面推进.银行业将需要一个强有力的、融合监管合规及机构商业模式变化的治理流程,逐一应对各项监管规定的成本高昂.

而银行成功转型需要加强治理框架、开发新工具、增强数据和信息技术基础设施、利用法规规定的新工具管理风险并实现业务增长、识别跨越不同监管要求和更广泛的业务结构调整举措两者间的协同效应.

报告并表示,由於各国在推行全球监管改革的进度与情况不尽相同,这对於需要重新评估改革对其自身商业模式、组织架构和运营所带来的影响的银行来说,持续构成重大挑战.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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