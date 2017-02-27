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中国财经 | 2017年 2月 27日 星期一 15:49 BJT

中国1月末银行业总资产同比增14.4% 总负债同比增14.6%--银监会

路透北京2月27日 - 中国银监会周一公布，1月末银行业金融机构资产总额约为228.02万亿元人民币，同比增长14.4%；负债总额为210.48万亿，同比增长14.6%。

其中，商业银行资产总额为177.92万亿元，同比增长15.2%；负债总额为164.76万亿元，同比增长15.3%。

大型商业银行资产总额为82.18万亿元，同比增长9.3%；负债总额为75.53万亿元，同比增长9.4%。

值得注意的是，城商行总资产、总负债分别同比增长23.1%、23.5%，在所有银行业金融机构中同比增速最高。（完）

参看详情，请点击银监会网站：here

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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