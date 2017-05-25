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中国财经 | 2017年 5月 25日 星期四 17:21 BJT

4月末中国银行业金融机构资产同比增13.6% 负债增13.7%--银监会

路透北京5月25日 - 中国银行业监督管理委员会周四公布，4月末银行业金融机构资产总额231.95万亿元人民币，同比增长13.6%；负债总额213.86万亿元，同比增长13.7%。

刊登在银监会网站的数据显示，其中，4月末商业银行总资产同比增长14.6%，占银行业金融机构比例为77.9%；总负债则同比增长14.8%，占银行业金融机构比例为78.2%。

大型商业银行方面，4月末总资产同比增长9.9%，总负债增长10.1%。（完）

更多细节，请点选银监会网站(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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