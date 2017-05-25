4月末中国银行业金融机构资产同比增13.6% 负债增13.7%--银监会

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月25日 - 中国银行业监督管理委员会周四公布，4月末银行业金融机构资产总额231.95万亿元人民币，同比增长13.6%；负债总额213.86万亿元，同比增长13.7%。
刊登在银监会网站的数据显示，其中，4月末商业银行总资产同比增长14.6%，占银行业金融机构比例为77.9%；总负债则同比增长14.8%，占银行业金融机构比例为78.2%。
大型商业银行方面，4月末总资产同比增长9.9%，总负债增长10.1%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。