（重发）中国银行业金融机构7月末总资产212.7万亿元 同比升14.5%--银监会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京8月25日 - 中国银监会周四公布，中国银行业金融机构7月末境内总资产212.7万亿元人民币，同比上升14.5%；其中商业银行总资产为164.4万亿元，同比增长12.4%。
刊登在银监会网站的银行业金融机构资产负债情况表显示，中国银行业金融机构7月末总负债为196.4万亿元，同比增长14.4%。
银监会还称，大型商业银行7月末总资产规模为77.9万亿，同比增长5.5%，占银行业金融机构比例为36.6%；同期总负债为71.6万亿元，同比增长5%，占比为36.5%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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