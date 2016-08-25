版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 16:56 BJT

（重发）中国银行业金融机构7月末总资产212.7万亿元 同比升14.5%--银监会

（重发以删除赘字）

路透北京8月25日 - 中国银监会周四公布，中国银行业金融机构7月末境内总资产212.7万亿元人民币，同比上升14.5%；其中商业银行总资产为164.4万亿元，同比增长12.4%。

刊登在银监会网站的银行业金融机构资产负债情况表显示，中国银行业金融机构7月末总负债为196.4万亿元，同比增长14.4%。

银监会还称，大型商业银行7月末总资产规模为77.9万亿，同比增长5.5%，占银行业金融机构比例为36.6%；同期总负债为71.6万亿元，同比增长5%，占比为36.5%。（完）

更多细节，请点选银监会网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐