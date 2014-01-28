去年末中国银行业总资产和总负债均创近十年最低

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月28日 -中国银监会公布数据显示，2013年12月末，中国银行业金融机构总资产和总负债同比增幅均逾12%，均创下了近10年来的最低值。
数据显示，2013年12月末，中国银行业金融机构总资产达148.05万亿元，较上月增加2.7184万亿元，同比增长12.8%，增速较上月回落1.6个百分点；总负债137.92万亿元，同比增长12.5%，增速较上月回落1.7个百分点。
上海证券报报导称，在查阅历史数据后发现，中国银行业总资产及总负债的同比增速均创下了近10年来的最低值。2004年三季度之后，这两项数据的增速均未低于过13%。
报导称，除与2012年末的银行业金融机构总资产、总负债绝对值较高有关外，业内人士分析认为，造成这一现象的主要原因是2013年12月份的流动性相对紧张，且银行的新增贷款和新增存款、M2都不多，是造成当月份总资产、总负债增速下滑的最主要原因。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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