去年末中国银行业总资产和总负债均创近十年最低

上海证券报报导称，在查阅历史数据后发现，中国银行业总资产及总负债的同比增速均创下了近10年来的最低值。2004年三季度之后，这两项数据的增速均未低于过13%。

报导称，除与2012年末的银行业金融机构总资产、总负债绝对值较高有关外，业内人士分析认为，造成这一现象的主要原因是2013年12月份的流动性相对紧张，且银行的新增贷款和新增存款、M2都不多，是造成当月份总资产、总负债增速下滑的最主要原因。（完）