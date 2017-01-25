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中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 14:03 BJT

中国12月末银行业总资产同比增15.8% 总负债同比增16%--银监会

路透北京1月25日 - 中国银监会周三公布数据显示，去年12月末银行业金融机构资产总额226.26万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额208.92万亿元人民币，同比增16%。

银监会网站显示，12月末，商业银行总资产为175.94亿元，总负债为162.94亿元，同比增速分别为16.6%、16.8%。

其中，大型商业银行总资产为81.43亿元，同比增长10.5%；总负债为78.85亿元，同比增长10.7%。（完）

浏览详情，请点击银监会网站： here

(发稿 宿泱韫; 审校 吴云凌)

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