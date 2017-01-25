中国12月末银行业总资产同比增15.8% 总负债同比增16%--银监会

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国银监会周三公布数据显示，去年12月末银行业金融机构资产总额226.26万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额208.92万亿元人民币，同比增16%。
银监会网站显示，12月末，商业银行总资产为175.94亿元，总负债为162.94亿元，同比增速分别为16.6%、16.8%。
其中，大型商业银行总资产为81.43亿元，同比增长10.5%；总负债为78.85亿元，同比增长10.7%。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 吴云凌)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。