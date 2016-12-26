中国11月末银行业总资产同比增16.3% 总负债同比增16.2%--银监会

4月香港净流入内地黄金量按月减33.5% 此前两个月上升势头暂歇

路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。