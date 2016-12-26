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中国财经 | 2016年 12月 26日 星期一 15:47 BJT

中国11月末银行业总资产同比增16.3% 总负债同比增16.2%--银监会

路透北京12月26日 - 中国银监会周一公布数据显示，11月末银行业金融机构资产总额222.25万亿元人民币，同比增长16.3%；负债总额204.96万亿元人民币，同比增16.2%。

银监会网站显示，11月末，商业银行总资产为172.45亿元，总负债为159.53亿元，同比增速分别为15.9%、16.0%。

其中，大型商业银行总资产为80.75亿元，同比增长9.7%；总负债为74.17亿元，同比增长9.6%。

值得注意的是，城市商业银行总负债增速达到25.5%，为所有金融机构中同比增速最高。（完）

参看详情，请点击银监会网站here

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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