中国11月末银行业总资产同比增16.3% 总负债同比增16.2%--银监会

4月香港净流入内地黄金量按月减33.5% 此前两个月上升势头暂歇
路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。
路透北京12月26日 - 中国银监会周一公布数据显示，11月末银行业金融机构资产总额222.25万亿元人民币，同比增长16.3%；负债总额204.96万亿元人民币，同比增16.2%。
银监会网站显示，11月末，商业银行总资产为172.45亿元，总负债为159.53亿元，同比增速分别为15.9%、16.0%。
其中，大型商业银行总资产为80.75亿元，同比增长9.7%；总负债为74.17亿元，同比增长9.6%。
值得注意的是，城市商业银行总负债增速达到25.5%，为所有金融机构中同比增速最高。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。
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