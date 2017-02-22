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中国财经 | 2017年 2月 22日 星期三 14:30 BJT

中国上年末银行业总资产同比增15.8% 总负债同比增16.04%--银监会

路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。

银监会网站显示，上年末商业银行总资产约为181.69万亿元，同比增长16.6%；总负债为168.59万亿元，同比增长16.86%。

其中，大型商业银行总资产约86.6万亿元，总负债约79.93万亿元，同比分别增长10.79%、10.95%。

同时，城市商业银行总资产、总负债分别同比增长24.52%、24.96%，为所有金融机构同比增速最高。（完）

参看详情，请点击银监会网站here

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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