中国上年末银行业总资产同比增15.8% 总负债同比增16.04%--银监会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
银监会网站显示，上年末商业银行总资产约为181.69万亿元，同比增长16.6%；总负债为168.59万亿元，同比增长16.86%。
其中，大型商业银行总资产约86.6万亿元，总负债约79.93万亿元，同比分别增长10.79%、10.95%。
同时，城市商业银行总资产、总负债分别同比增长24.52%、24.96%，为所有金融机构同比增速最高。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。