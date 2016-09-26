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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 16:33 BJT

中国银行业金融机构8月末总资产215.5万亿元 同比增14.7%

路透北京9月26日 - 中国银监会网站周一发布银行业监管统计指标月度情况表显示，截至今年8月末，银行业金融机构总资产规模215.5万亿元人民币，同比增长14.7%；同期银行业金融机构总负债规模达198.9万亿元，同比增长14.5%。

数据并显示，截至8月末，商业银行资产规模合计为166.7万亿元，同比增长13.0%；同期商业银行负债规模达154.2万亿，同比增长12.8%。

银行业金融机构中，其他类金融机构的资产规模同比增速最高，达28.4%，总资产规模为41.4万亿元；其次为城市商业银行，达23.9%，总资产规模为25.9万亿元。

其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。（完）

(发稿 陈杨；审校 曾祥进)

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