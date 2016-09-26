中国银行业金融机构8月末总资产215.5万亿元 同比增14.7%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月26日 - 中国银监会网站周一发布银行业监管统计指标月度情况表显示，截至今年8月末，银行业金融机构总资产规模215.5万亿元人民币，同比增长14.7%；同期银行业金融机构总负债规模达198.9万亿元，同比增长14.5%。
数据并显示，截至8月末，商业银行资产规模合计为166.7万亿元，同比增长13.0%；同期商业银行负债规模达154.2万亿，同比增长12.8%。
银行业金融机构中，其他类金融机构的资产规模同比增速最高，达28.4%，总资产规模为41.4万亿元；其次为城市商业银行，达23.9%，总资产规模为25.9万亿元。
其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。（完）
(发稿 陈杨；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。