中国银行业资产质量加快下行 风险状况基本可控--交行

路透北京5月16日 - 中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融研究中心最新的报告称，中国的商业银行不良贷款增长有加速趋势，拨备与核销力度同步增加，拨备覆盖率呈下行趋势。

报告显示，一季度银行业金融机构不良贷款余额连续第10个季度呈现增长态势，且单季增幅明显扩大。不良贷款余额及不良率均创2011年二季度以来新高。

在拨备和不良核销上，报告表示，一季度商业银行继续增加拨备的提取，商业银行不良贷款核销力度也有所加大，估计贷款核销规模比去年同期增长10%以上。一季度银行业金融机构拨备覆盖率单季降幅达9个百分点，创2008年以来降幅新高。

报告表示，不良率仍处于相对低位，商业银行资产组合的风险特征并未出现明显变化，财务状况也较为稳健，增提拨备和抵御潜在风险能力较强。因此，银行业仍有较强的抗风险能力，风险状况基本可控。

在具体领域，报告称，小微企业不良率明显高于其他贷款平均水平，经济增速放缓对小微企业的影响将在较长时间内持续，未来小微企业不良率仍有进一步上升到的可能。在过剩产能领域，商业银行的信贷投放较为有限，不良率不会因此出现大幅增长，风险总体可控。

报告并称，短期内房地产价格出现大面积大幅走低的可能性较小，未来一段时间内房地产贷款质量仍有一定的安全边际，预计房地产和平台贷款资产质量依然处于运行平稳的可控状态。

报告预测，中国银行业不良贷款的惯性增长趋势在未来2-3个季度内保持不变，全年不良贷款余额增长将高于往年，不良贷款率可能小幅增长到1.1-1.2%的水平。如果GDP增长率大幅放缓，或者房地产价格总体上出现20%以上的跌幅，则不排除不良贷款率增长至1.3-1.5%的可能性。

银监会周四公布，2014年一季度，中国银行业金融机构不良贷款余额6,461亿元人民币，不良贷款率1.04%，拨备覆盖率273.66%。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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