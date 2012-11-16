中国银行业不良贷款余额持续上升--银监会

路透北京11月16日电---中国银行业不良贷款余额过去一年持续上升.中国银监会周四晚间公布的数据显示,截至2012年9末,商业银行不良贷款余额4,788亿元人民币,为自去年三季度末之後,连续四个季度反弹.显示银行业资产质量压力未减.

银监会数据并显示,今年三季度末的不良贷款率亦较上一季度的0.94%上升0.01个百分点,至0.95%.而受益於资产规模的稳步增长,商业银行不良贷款率总体仍维持低位.去年四季度到今年二季度,商业银行不良贷款率分别为1.0%、0.94%、0.94%.

"当前整个银行业的不良贷款水平是比较低的,整体上评估,银行风险应该是可控的."银监会主席尚福林此前表示.

21世纪经济报导周五援引多位监管人士和银行业人士表示,银监会正紧锣密鼓地开展一场风险排查运动,剑指今年以来风险暴露较快较多的重点行业和地区、地方政府融资平台贷款、房地产贷款、表外业务、市场风险和操作风险等六大重点风险领域.

接近银监会的人士透露,此前结束的季度经济金融形势通报会上,尚福林指出,"当前银行业既面临短期风险暴露的问题,又面临中长期战略转型的挑战."

数据显示,分机构来看,大型商业银行不良贷款余额从二季度末3,020亿元上升至3,070亿元,不良贷款率则从1.01%下降至1.00%;而股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行的不良贷款与不良贷款率则双双上升.

除此之外,商业银行三项流动性指标均有所恶化.其中,流动性比例由上季度末的46.69%降至45.23%;存贷比由上季度末的64.33%反弹至65.28%;人民币超额备付金率由上季度末的2.74%降至2.66%.

在宏观审慎的逆周期监管思路下,银行业维持了较高的拨备与资本金水平.截至三季度末，商业银行拨备覆盖率为289.97%,基本与今年前两个季度持平;与此同时,商业银行资本充足率为13.03%,环比上升0.12个百分点;核心资本充足率为10.58%,环比上升0.17个百分点.(完)

--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯

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