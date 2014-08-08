中国银行业高度重视坏账问题 全面加强风险控制

路透上海8月8日 - 近年很少提坏账问题的中国国内银行，目前在全力防范坏账增加的风险。他们不愿向高风险借款人放贷，并进一步提高贷款条件，有的银行还组建专门的调查团队，评估贷款违约风险。

中国国内银行披露的不良贷款规模，总是比大多数分析师的估计低许多。但他们最近的行动表明，中国经济放缓对借款人和贷款银行的冲击程度，恐怕要比几个月前看起来的更大。

一些主要上市银行的银行家称，他们进一步减少了对高风险借款人的贷款，尤其是小型民营企业。

“目前我们部门基本上只专门放贷给国有企业，因为这样做的风险可能是最小的，”中国银行一位高级信贷经理(601988.SS)(3988.HK)说。这位经理不愿具名，因为他无权对媒体发表言论。他还表示，中行也提高了对国有企业放贷的标准，特别是要求提供更多的抵押品。

未能联系到中国银行对放贷做法改变的评论。

银行业者的律师表示，由于银行最终开始担心风险，此前持续上升的交易数量出现下降。

一名为中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)工作的资深律师表示，今年请她把关的融资交易中，只有三分之一能够做成。

她说，而在此前的两年中，高达70%的融资交易能够完成。

该律师无权向媒体发表评论，因此要求匿名。

工行发言人表示，该行未改变对待风险的方式，而且其不良贷款额较低。

路透曾在3月份报导，媒体大肆报导的一些违约事件令银行业者不安，纷纷收紧对负债较高或产能过剩的企业的贷款条件。

现在，银行似乎更进了一步，实际上停止向许多私营企业提供融资。

监管机构可能对银行更加谨慎地评估风险感到高兴，但这对于决策者和中国的近期经济前景则是不利消息。

北京计划削减过剩的工业产能，并降低经济对于政府出资的大型投资项目的依赖，希望靠消费与私营企业主导的服务业弥补空缺。

虽然制造业与出口最近几个月不断改善，但本周公布的服务业调查报告意外疲弱，令人怀疑今年中国经济成长速度能否稳定在7.5%的目标水准左右。

**坏账比率**

截止6月底中国商业银行的平均坏账率达到三年高点1.08%，高于监管机构设置的1%红线，不过仍低于多数分析师的预期，预估区间最高值达到5%。

银行业者和分析师预期坏账率还会进一步攀升，因此前为缓和全球金融危机的冲击，政府刺激信贷大幅增长，但目前随着经济增长放缓，企业偿还之前的贷款变得越发困难，且有迹象显示坏账率的增速可能比银行业仅仅数月前的预期还要快。

中国企业仍承受巨大的贷款压力，对短期贷款需求强劲，其中包括象银行承兑汇票等高收益的影子银行工具。

**评估损失**

消息人士对路透表示，交通银行管理层在7月中时越发担心一些地方不良贷款可能激增。据两位知情人士以及路透看到的内部文件，交行为此专门成立小组来评估浙江、山东、福建、湖北和广东省的情况。

文件显示，每个小组肩负不同任务，诸如核查借款者资产，数据采集以及帮助境况窘迫的借款者量身定制复元计划。

对坏账关注增加以及贷款回升应会确保银行贷款资产的价值最大化。银行一直都是低价抛售不良贷款，不过目前主要银行希望能尽可能有所好转。

辉立证券银行业分析师陈星宇认为这是个好事情，将有助于厘清形势，从而有的放矢的采取行动。(完)

(编译/审校 白云/张涛/孙茉莉/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。