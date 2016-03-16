专访：中国银行业坏帐压力上升 东融资产掘金不良资产处置

2013年5月11日在北京拍摄的人民币纸币和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海3月16日（作者 林琦） - 中国经济正在结构性转型，银行业处置不良资产压力逐步上升，但一些私募基金闻到了其中的“香味”。涉足不良资产处置业务已三年多的浙江东融资产管理公司每年业务规模持续翻倍增长，同属东融集团的东融基金还率先发行了聚焦不良资产处置的阳光私募基金。

目前东融资产管理的不良资产包，以支付对价计超过30亿元人民币，其对应的债权额70多亿元，背后抵押物约120亿元。东融资产合伙人、东融基金总经理张惟周三表示，过去三年，公司的不良债权管理规模每年翻了一倍，预计未来两年不会减速，每年至少翻一倍。

“我们短期目标是管理规模做到几百亿元，相对国内银行业超过1万亿元的不良资产余额，我们所占的份额还是很小的。”他在接受路透专访时指出。

据中国银监会数据，去年四季度末国内商业银行的不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。不良贷款余额12,744亿元人民币，较上季末增加881亿元。

东融资产主要提供不良资产的评估和定价、清收和处置等服务，这些不良资产基本为住宅、商铺等各种不动产。东融基金接手这些不良资产包后，会组织当地律师启动司法程序，最终通过拍卖等处置方式收回资金。

东融资产将不良资产目标设定为个人和小微企业的不动产抵押物。据他介绍，这类不良资产，一来是容易变现，二来这类债务人司法抗辩问题较小，来自政府等方面的阻力亦较少。2012年该业务首先在小微经济发达、不良率稍高的浙江省启动，合作银行主要是小微业务发展快速的中型股份制银行，例如民生银行(600016.SS)和招商银行(600036.SS)。

目前东融资产的业务已扩展至江浙沪等长三角地区，合作对象亦更加多元化。例如作为不良资产提供方的银行，除了上述两家，还有农业银行(601288.SS)、建设银行(601939.SS)、交通银行(601328.SS)、兴业银行(601166.SS)和南京银行(601009.SS)等；东方资产管理公司等国有资产管理公司（AMC）；朝阳财富等第三方财富机构；江浙地区超过50所的律师事务所。

东融资产以提供不良资产处置服务为主，例如前端的估值和定价，以及后端的清收和处置等。不过去年10月，东融基金亦开始尝试将部分不良资产包打包成标准化的阳光私募基金，预期年化收益率高至13%。目前东融基金已与朝阳财富等合作，陆续发行四只不良资产处置的私募基金，规模超过1亿元。

张惟指出，东融资产计划今年第三季登陆全国中小企业股份转让系统（新三板），不仅是为了打通融资渠道，更主要是建立透明和标准化的运作机制，竖立公信力。

他还透露，近期东融基金还在筹划设立海外基金，吸引海外低成本资金，介入国内不良资产处置。未来2-3年，视国内信用债市场和信托业的发展情况，公司还考虑设立投资垃圾债或违约信托产品的投资基金。（完）