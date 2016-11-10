中国三季度末商业银行不良贷款余额1.49万亿元 不良率1.76%--银监会

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月10日 - 中国银监会周四公布数据，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元人民币，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末上升0.01个百分点。
银监会网站刊登新闻稿并显示，三季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率为10.83%，较上季末上升0.14个百分点；拨备覆盖率为175.52%，较上季末下降0.44个百分点。
三季度末，商业银行人民币超额备付金率1.76%，较上季末下降0.53个百分点；存贷比为67.27%，较上季末上升0.05个百分点。
三季度商业银行净息差2.24%，今年前两个季度分别为2.35%和2.27%。（完）
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(发稿 李子木；审校 乔艳红)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。