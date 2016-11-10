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中国财经 | 2016年 11月 10日 星期四 18:18 BJT

中国三季度末商业银行不良贷款余额1.49万亿元 不良率1.76%--银监会

路透北京11月10日 - 中国银监会周四公布数据，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元人民币，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末上升0.01个百分点。

银监会网站刊登新闻稿并显示，三季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率为10.83%，较上季末上升0.14个百分点；拨备覆盖率为175.52%，较上季末下降0.44个百分点。

三季度末，商业银行人民币超额备付金率1.76%，较上季末下降0.53个百分点；存贷比为67.27%，较上季末上升0.05个百分点。

三季度商业银行净息差2.24%，今年前两个季度分别为2.35%和2.27%。（完）

欲览详情，请点击银监会网站链接 here

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(发稿 李子木；审校 乔艳红)

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