中国三季度末商业银行不良贷款余额1.49万亿元 不良率1.76%--银监会

中国商务部称中国铝业市场不存在美国所指称的补贴问题

路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。