中国银行业不良贷款上升压力今年或温和释放--德勤

* 今年批发零售业信用风险今年将进一步积聚并爆发

* 今年银行业净利增速进入个位数时代，分化加剧

* 部分银行或转道海外上市筹资，发行减记资本工具或成潮流

路透上海5月7日 - 专业服务机构德勤(Deloitte)周二指出，中国经济增速放缓和经济结构转型，将会影响国内银行业的信贷规规模和盈利增长，银行业将会面对不良贷款上升、利率市场化改革等诸多挑战。今年银行业不良贷款上升压力或将温和释放，但区域性不良贷款较集中的风险或将由去年的长三角地区向山东、福建、广东等沿海地区蔓延。

德勤周二发布的中国银行业系列报告预计，若实体经济持续低迷下滑，中西部地区信贷资产质量也将逐步受到影响。预计2013年国内商业银行对于逾期贷款清收、核销力度将进一步加大，而不良贷款批量转让，由资产管理公司收购并进行专业化管理处置，也将成为商业银行不良贷款压降的重要手段。

对于银行业近年来重点监控的地方平台贷款和房地产贷款，德勤认为，这两类贷款的潜在风险不容忽视，今年银行业将普遍控制这两类贷款的规模。

德勤报告强调，批发零售业贷款余额近年来增幅较大，去年爆发的钢贸危机、民间信贷危机，其中相当部分以批零企业为借款载体。而出口下滑、订单下降等因素，亦直接传导至沿海及内陆的进出口批发企业。由于批零业行业众多、单户平均余额较小、抗风险能力较差，表外垫款已呈现大幅上升趋势，该行业的信用风险今年将进一步积聚并爆发。

去年国内银行业持续多年的不良贷款规模及不良贷款率双降趋势出现拐点，去年末全行业不良贷款余额增加647亿元人民币，但不良率因新增贷款规模上升而微降至0.95%。而去年末浙江和江苏两省银行业的不良率分别为1.68%和1.04%，分别较去年初提高0.77和0.23个百分点。

考虑到经济增速放缓、利率市场化稳步推进、中间业务回落及银行各项成本与投入的增加等多项因素，德勤预计今年银行业的利润增速或将步入个位数时代，未来各家银行的经营业绩差距将会拉大。

去年中国商业银行全年累计实现净利1.24万亿元，同比增长18.9%；2011年全行业净利增速为36.3%。

**多渠道补充资本**

德勤报告还认为，由于年初新的资本管理办法正式实施，商业银行业将会持续积极利用不同的渠道补充资本。银行国内上市的渠道仍然紧缩，若没有明确政策尽快出台，或将出现更多商业银行转道海外市场上市的局面。同时民间资本有望获实质性政策支持，更多参股中小商业银行的重组或以发起方角色组建村镇银行和社区银行。

目前大连银行、重庆银行、上海银行等15家银行已向中国证监会上报A股上市申请，但审批程序进展较缓慢。上海银行亦已同时启动了香港上市程序，力争年内完成。

德勤预计，在资本工具创新方面，商业银行发行减记型合格资本工具将会成为潮流。今年银监会将重点推动减记型二级资本工具的试点发行，并会同相关部门持续推动权益类资本工具的发行。

目前17家上市银行中，已有12家银行公布资本工具创新及资本补充计划，未来三年这些银行将发行超过3,600亿元的资本工具及次级债券。

近期已有数位央行官员先后指出国内商业银行需要巨额资金来补充资本。中国央行副行长刘士余日前发文称，如果五家国有大型商业银行保持现有的增长水平和内源融资比例，据测算，明年将首次出现资本缺口405亿元人民币，2017年资本缺口累计将达到1.66万亿元。

而中国央行调查统计司司长盛松成亦撰文指出，现阶段中国仍以间接融资为主；短期内，银行信贷增速不会明显放缓。按照2010年、2011年上市银行资本补充来源推算，今年银行业需要实现净利润1万-1.1万亿元才能满足贷款增长对资本补充的需要。 （完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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