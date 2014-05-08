中国银行业面临多重挑战 需深化战略转型--安永

路透北京5月8日 -国际会计谘询公司安永周四称，当下中国银行业面临利率市场化、金融脱媒、互联网金融、经济结构调整以及更加严格监管带来的挑战，需继续深化战略转型，打造一个长期可持续增长的引擎。

安永最新发布的报告同时表示，由于中国经济长期增长的基本面未变，经济结构调整和产业升级将逐步释放增长潜能，长期来看，中国银行业成长也不乏机遇。

对于经济下行带来的中国银行业不良“双升”，安永金融服务部合伙人许旭明认为，2014年商业银行的不良核销力度将进一步加大，并会根据财政部的新办法，主动进行呆坏账核销。

报告显示，一季度中国上市银行不良率为1.01%，较上年末增加了0.03个百分点。

中国财政部此前下发《金融企业呆账核销管理办法(2013年修订版)》，并于2014年1月1日生效。办法放宽了银行核销小额贷款的限制，缩短发生破产或清算后银行核销不良贷款的等待期。

许旭明表示，从趋势上看，中国上市银行加大了中间业务的拓展力度，在监管层对银行乱收费严格管控的条件下，去年实现了中间业务增长。随着中国经济结构调整，企业兼并重组的数量增长，以及债券发行量的上升，未来商业银行的投行业务会进一步发展。

该份报告基于安永对中国内地19家上市银行的业务发展状况、经营模式和监管环境的调查。

此前公布的中国四大国有银行一季度业绩增速基本符合预期，衡量成本收益的主要指标--净息差继续扩大，显示互联网金融尚未从根本上撼动国有大行的存贷款业务收益。但值得警惕的是，城市网点布局多、与货币基金合作密切的工行(601398.SS)，息差的扩大略逊于基他三家，从侧面反应城市储户对互联网金融的接受程度要更明显。(完)

(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)

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