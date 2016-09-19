国际清算银行警告中国未来三年发生银行业危机的风险上升

路透上海9月19日 - 国际清算银行(BIS)公布报告称，中国信贷过度增长，暗示未来三年发生银行业危机的风险上升。

BIS在周日公布的国际银行业和金融市场评估中称，中国今年第一季信贷与GDP之比触及30.1，预警中国金融过热。

BIS称，该指标超过10，则暗示未来三年可能发生危机。中国这项指标在BIS评估国家中最高，远超过第二高的加拿大12.1。

BIS还表示，预估偿债率为5.4，达到“隐忧”程度。偿债比率是还本付息金额与收入之比。

这凸显了违约风险，因借款人在还贷方面存在困难。一些分析师认为，银行的资本实力减弱，加大了政府可能不得不注资逾1,000亿美元予以提振的可能性。

尽管有对于中国债务问题的担忧，但瑞银分析师今年早些时候在一份报告中称，他们预测不会很快爆发银行业危机。

他们称，国内储蓄率高企，资本市场不发达，加上资本账户相对封闭，政府对银行及许多大型借款人拥有所有权，这些都意味着任何人都不能轻易“中止”其信贷周期。

瑞银称，在2020年前，债务对GDP的比率可能达到300%。(完)