国际清算银行警告中国未来三年发生银行业危机的风险上升

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月19日 - 国际清算银行(BIS)公布报告称，中国信贷过度增长，暗示未来三年发生银行业危机的风险上升。
BIS在周日公布的国际银行业和金融市场评估中称，中国今年第一季信贷与GDP之比触及30.1，预警中国金融过热。
BIS称，该指标超过10，则暗示未来三年可能发生危机。中国这项指标在BIS评估国家中最高，远超过第二高的加拿大12.1。
BIS还表示，预估偿债率为5.4，达到“隐忧”程度。偿债比率是还本付息金额与收入之比。
这凸显了违约风险，因借款人在还贷方面存在困难。一些分析师认为，银行的资本实力减弱，加大了政府可能不得不注资逾1,000亿美元予以提振的可能性。
尽管有对于中国债务问题的担忧，但瑞银分析师今年早些时候在一份报告中称，他们预测不会很快爆发银行业危机。
他们称，国内储蓄率高企，资本市场不发达，加上资本账户相对封闭，政府对银行及许多大型借款人拥有所有权，这些都意味着任何人都不能轻易“中止”其信贷周期。
瑞银称，在2020年前，债务对GDP的比率可能达到300%。(完)
(编译 李爽/侯雪苹；审校 王丽鑫/张明钧)
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