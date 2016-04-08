中国银行间市场交易商协会研究放开城建类企业发债资金用途限制--消息

路透北京4月8日 - 两位消息人士周五对路透表示，中国银行间市场交易商协会近期正在研究放开部分符合条件城建类企业的发债资金用途限制，包括对省会城市的区县平台放开发债募集资金用途，在原有基础上还可用于存量债务置换，以及补充运营资金或其他经营性项目建设。

“协会在研究这些政策，但是目前还没放开，可能下半年会公布。”一位了解情况的消息人士称。

消息人士并指出，正在讨论中的政策还包括将城建类企业的募集资金用途放宽至可以偿还信托贷款，但不得超过发行金额的50%。

路透暂未联系上银行间市场交易商协会对上述消息进行评论。

多位机构宏观分析人士认为，上述正在研究的新政旨在稳定基建投资，以及托底经济增长。

另据中国住建部网站信息，近日，住房城乡建设部、财政部针对工程建设领域种类繁多的各类保证金，下发通知决定开展清查工作，切实减轻企业负担，激发市场活力。

国家统计局数据显示，1-2月，全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长10.2%；同期房地产开发投资同比增3.0%，增速比去年全年提高两个百分点。

**缓解城投信用风险**

针对交易商协会正在研究的新政策，多位固收市场投资人士认为，此举可以拓宽城投平台的融资途径，防范系统性风险。

“这也是延续去年以来的做法，继续放宽当年‘43号’文对地方平台融资的限制，拓宽地方基建的融资渠道。”一位券商债券投资人士表示，若新政出台，可以缓解地方平台的再融资压力。

但对于城投债品种未来的影响，有市场人士认为，新政若落地可能会利好中低等级城投品种，“当前城投债整体的风险溢价已经很低，未来到底有多低就要看信仰了。”

国家发改委网站此前公布，将对2015年国务院大督查中落实有关政策成效较明显的20个市(州)、20个县(市、区)，实行申请企业债券“直通车”机制的激励支持。

对此，兴业证券固收研究团队指出，多数“直通车”城市经济羸弱和财政下滑并行；政策放宽与债务置换激励，对直通车城投平台经营有边际改善作用。（完）