焦点：中国银行间债市对境外机构不设限 与人民币国际化一箭双雕

作者 吴芳

路透上海2月24日 - 中国央行放开境外机构投资银行间债市额度限制，债市对外开放步伐进一步加快。分析人士认为，此举有助丰富债市投资主体多元化，并推动跨境资本双向流动，也是助力人民币国际化重要举措之一。

他们并指出，中长期而言，新政有望改善银行间债市配置需求，利好国债、地方政府债等利率债品种，对信用债则提振有限；不过考虑到近期人民币汇率波动较大，或对境外机构短期入市形成掣肘。

“此举意味着投资债市的QFII等额度已经取消，一方面可以扩大债券市场资金来源，有利于消化持续增长的债券供给，稳定牛市预期甚至进一步降低债市利率，有利于降低社会融资成本。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

他并指出，另一方面则呼应人民币加入SDR与国际化进程，便利海外资金投资人民币资产，以及人民币离岸与在岸市场跨境循环，提升人民币债券市场在国际市场中的地位，可谓“一箭双雕”。

继去年7月放开境外机构自主决定银行间市场投资规模后，中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。

“(债市)投资主体的多元化，也与人民币国际化是相配套的。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，“毕竟人家有人民币，得有地方用啊，肯定要配低风险、稳定收益的产品。因此银行间债市的这种开放，是必不可少的。”

他并提到，如果人民币债券对境外投资者有吸引力，必然会因此出现资本流入，至少在初期是这个方向，当然等到一定平衡点，这就是一个中性和双向的概念了。

民生证券固定收益分析师李奇霖也指出，目前中国经济内生动力不强，房地产、基建和出口步入长周期调整，人民币资产回报率下降导致资本外流，1月外汇占款再度大降，放开债券市场有利于提高境外投资者积极性，减缓资金外流现象。

目前，境外机构参与中国债市主要有三类通道：合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及境外央行、人民币清算行与参与行、国际金融组织、主权财富基金等境外机构。

**中长期利好利率债配置**

目前人民币汇率预期仍未完全稳定，短期或成为制约外资机构投资中国债市，但中长期来看，国债以及地方债等利率债品种有望迎来出现更多配置需求，而信用债受的影响可能不明显。

“相信国际机构会开始启动相关的投资计划，也许在未来六个月左右，人民币汇率利率比较稳定了，市场受益会更加明显，”穆迪大中华区信用研究分析主管钟汶权认为。

他并指出，考虑汇率等方面的情况，国际投资机构可能不会贸然增加对中国债券的投资，毕竟从债市最基本的信息披露等方面来说，他们还需要熟悉中国市场。

香港一外资银行分析师亦认为，央行新规取消了借助QFII额度进入债市的规定，对纯债券投资者来说，肯定是利好。

“不过在现有情况下，汇率波动问题也会影响他们的投资情绪。毕竟能够对冲掉汇率风险的工具不多，或者说即使有，价格也不菲，需要先看看了，”她称。

短期汇率因素虽成为外国机构投资者主要考量因素之一，但从境外投资者在中国债市投资比例来看，未来发展空间仍值得期待。

谢亚轩指出，目前境外投资者在中国广义债券市场上的占比相当小，可能也就2%左右，与其他新兴国家20%左右相比，还有待提高，这可能也是债市开放大框架的一个目的之一。

中国债券信息网数据显示，截至1月末，境外机构持有人民币债券资产仅逾5,500亿元，较银行间债市逾35万亿的规模，仍占比有限。

“大的趋势而言，要吸引境外机构资金持续进入中国银行间债券市场，需要汇率和汇率预期重新转为稳定，...短期内对拉动国内债券需求的影响不会很明显，但中长期来看仍值得期待。”中金固定收益研究认为。(完)