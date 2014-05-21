中国银行业掀起1200亿美元融资潮 但资金成本不低恐损及获利

图中为百元面额的美元纸币。 REUTERS/Laszlo Balogh

路透上海/香港5月21日 - 面对经济成长放缓以及坏账增加，中国银行业准备在未来两年创纪录地筹资1,200亿美元，以加强资产负债表。但投资者在借出资金时会要求溢价，因此筹资成本恐怕不低，并可能损害银行获利。

银行业将首次发行优先股等混合型证券进行筹资，从而避免在遭受重创的股市中发行普通股。

就在过去两周内，中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)和中国银行(3988.HK) (601988.SS)宣布，拟发行优先股筹资共计约290亿美元。

在经济放缓以及坏账攀升之际，银行业纷纷强化资产负债表以满足巴塞尔III号协议全球资本新规的要求。中国政府严格执行这些规定，力求在2008年以来债务水平大幅攀升，经济明显下滑的情况下避免发生金融危机。

分析师表示，银行的大量法定资本需求将帮助投资者分散投资；但由于对中国金融体系不透明，以及有毒债务规模在近几年不断增长感到担忧，投资者可能会要求较高的回报。

“考虑到优先股发行计划规模庞大，以及出于对中国银行体系透明度的担忧，(中国银行业者)可能难以像西方同业那样进行咄咄逼人的定价，”Algebris Investments (Asia)的首席投资官Ivan Vatchkov指出。

首批实施的几项交易应会让银行业者就投资者对于混合资本证券的回报率要求有一个具体的概念。

中国中信银行(601998.SS) (0998.HK)的香港分支--中信银行(国际)于4月在海外市场发行了资本证券，利率较该行发行的次级债高出约100个基点。

中国评级最高的银行所发五年期次级债AAAIFM5YY=CDC的指标收益率目前为5.25%，意味着银行业者发行的优先股收益率必须达到6.3%左右才能吸引到投资者。这也是受到了经济增速降低的影响。

**令银行放贷和获利承压？**

一些分析师警告称，在经济放缓期坏账上升的同时，迫使银行对新的混合型资本工具支付高额回报，不仅会打压其获利能力，而且还有可能损及其继续大举放贷的能力。据官方数据，中资银行不良贷款在2013年末时触及两年高点。

但投资者因银行倒闭而蒙受损失的可能性很小，因为许多国企都拥有绝对的政府担保--这类似于存款保险计划。中国计划在今年晚些时候推行存款保险计划，以顺应市场改革的潮流。

据中国银监会，截至2013年底，中国银行业资产总计达到约24万亿美元，是该国经济规模的两倍还多，这解释了投资者相信中国政府会防范希腊式债务危机出现的原因。

中国四大国有银行享有标准普尔等评级机构“A”级别评等，能够在直接债券市场上以相对低廉的成本进行融资。

然而，优先股投资者要求为承担的额外风险获得溢价，因为如果银行的资本金比率跌破触发门槛，他们持有的优先股可能会转换成普通股。

“就首次发行而言，必须有一个价格发现过程。那些投资策略更为保守的投资者，也可能对此类工具采取更为谨慎的立场，”施罗德投资管理公司的基金经理Angus Hui表示。

中国4月发布商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见，明确商业银行发行优先股的准入条件、申请程序等。

分析师估计，中国银行业者未来两年可能会通过发行这些类似债券产品，总共筹资至少550亿美元。

银行业者此前已经宣布计划发行符合巴塞尔规则的债券，集资至多640亿美元。如此一来，两年内的筹资总额达到近1,200亿美元，根据汤森路透数据，这将创下中国银行业最高两年融资规模纪录。

在疲弱股市上进行融资对银行而言没有吸引力，因其成本高昂，并且会稀释现有股东权益。

沪综指在过去一年累计挫跌13%。(完)

(编译/审校 郑茵/徐文焰/李爽/王兴亚/戴素萍)

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