国际因素等致中国7月银行结售汇逆差创四个月新高 未来将更加均衡

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路透上海/北京8月16日 - 中国7月银行结售汇逆差创四个月新高。国家外管局发言人表示，当月中国跨境资金流动在正常范围内有所波动，因英国“脱欧”短期影响和季节性因素共同加大7月份外汇净需求，但这并没有改变跨境资金流动中长期保持基本稳定的格局，未来的结售汇将更加均衡。

中国国家外汇管理局周二公布，7月银行结售汇逆差317亿美元，较上月的128亿美元逆差扩大146.83%，为连续第13个月出现逆差；1-7月银行累计结售汇逆差2,055亿美元，1-7月境内银行累计涉外收付款逆差2,008亿美元。

“总体看，近期我国跨境资金流动出现正常波动，没有改变中长期保持基本稳定的格局，未来仍会朝着流出入更加均衡的方向发展。”外管局发言人称。

刊登在外管局网站的新闻稿称，7月银行结售汇逆差环比增加，但企业、个人等非银行部门结售汇逆差变动相对平稳；非银行部门结售汇逆差198亿美元，环比增长12%，仍是近一年来的较低规模。尽管非银行部门涉外外汇收付款重现逆差，但规模较小。

而7月结售汇逆差有所扩大， 一方面因为7月初英国“脱欧”导致国际金融市场动荡，推动美元走强，人民币汇率有所贬值，中国市场主体结汇意愿降低。而且7月外资企业利润汇出、境外上市公司分红派息的主要时期，投资收益相关购汇需求上升。同时，暑假期间的个人境外旅游和留学购汇较多。

新闻稿并称，随着国际动荡和季节性因素的消退，一些有利于外汇供求平衡的积极因素继续显现。7月旅行项下购汇环比增长12%，但同比下降7%，说明当前市场情绪保持基本稳定。

另外，部分渠道的外汇融资继续回升，7月末海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额较6月末增加34亿美元，已连续5个月回升，显示企业对外债务去杠杆化步伐持续放缓。

在交通银行金融研究中心高级研究员刘健看来，7月上旬英国脱欧进一步发酵、土耳其政变等“黑天鹅事件”影响下，国际美元大涨，人民币兑美元贬值较大，且贬值预期也被推升。在此背景下，企业结汇观望情绪增加，购汇冲动增大。季节性因素有一定影响，但不是特别大。

**结售汇较外储更真实反映资本流出**

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称，7月银行结售汇逆差更反映真实的跨境资本外流情况，与央行外汇占款下降1,905亿元趋势一致，同时远低于7月央行官方外汇储备的数据下降的41亿美元，以及考虑汇率因素后的-102亿美元。这主要是央行官方外汇储备还包括投资收益以及投资资产价值重估等方面的因素。

路透此前根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款余额为234,402.45亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,905.08亿元人民币。中国央行此前公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元。

“7月下旬以来，央行及时合理引导市场预期，人民币走稳。8月前半月汇率相对稳定，如果全月都是这个趋势，那8月结售汇逆差有改善的可能。”刘健称。

他并表示，美国经济数据参差不齐，短期内市场对美联储加息预期减弱，美元指数或将继续震荡走软。监管层保持外汇市场供求基本平衡及人民币汇率平稳运行意图明显，人民币汇率有望阶段性企稳。资本市场及债券市场开放等政策有望稳步推进，境外机构投资者类型有望继续扩大。10月1日，人民币将正式纳入SDR货币篮子，这都有助于吸引资金流入。

外管局数据并显示，2016年7月境内银行代客涉外收付款逆差319亿美元，较上月240亿美元逆差扩大32.89%，亦为连续第13个月出现逆差。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)