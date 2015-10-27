焦点：外国银行卡担心中国当局筑监管高墙 难入中国大市场

图为带有万事达和Visa标识的信用卡。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京10月27日 - 据知情人士透露，中国考虑对Visa(V.N)和万事达卡(MA.N)等海外银行卡公司实施严格新规，或将使他们进入中国7万亿美元银行卡支付市场的计划遭遇挫折。

市场消息人士、律师和美国商界游说组织担心，中国监管部门将迫使外国银行卡公司通过国内联合组织运营，并可能试图迫使他们与当地公司和政府结成伙伴关系，令他们对自身业务的控制权下降，并限制其回报水平。

如果得以实施，这种措施将给全球银行卡支付公司造成打击。这些公司已经游说了10多年，想要进入中国这个全球成长最快的银行卡市场。到2020年中国料将成为全球最大的银行卡市场。

这可能也违背2012年世界贸易组织(WTO)的裁决，即中国让国有控股联合组织中国银联一家独大，在国内发行和使用的人民币银行卡支付交易中占据垄断地位，美国信用卡公司遭到区别对待。

中国国务院4月宣布，中国将对具有牌照的国内外机构开放银行卡清算市场。此举是受到2012年世贸组织裁决的推动。

但匿名消息人士对路透表示，自中国人民银行发布实施规则草案后，发卡公司、国内企业以及市级政府在几个月的讨论中提到，可能实施新的条件限制。

美国商会大中华区主管Jeremie Waterman本月在证词陈述中对美国贸易代表表示，外资发卡公司可能被要求与国内企业合作，方可获得执照，其经营控制能力受到限制。

“我们希望国务院4月的决定...会允许合格境外电子支付企业在不远的将来建立银行清算业务--尽管我们获得的消息称，中国监管机构可能只向那些与国内企业合作的外资公司发放新牌照，”Waterman称，

匿名消息人士透露，此外还讨论了是否要限制向外国发卡公司发放牌照的数量，有可能只发放一两个牌照。

“针对外资企业发放牌照的数量，仍存在一些顾虑，”知情律师对路透表示。

行业观察人士预期，中国人民银行的实施细则将很快出台。

人民银行拒绝就此置评，中国商务部未回应置评请求。

**心照不宣的规定**

国务院今年稍早公开宣布的初步资格要求，已让部分法律界人士认为相当繁琐。要求中包括申请者在本地公司的注册资本不低于10亿元人民币(1.57亿美元)，以及在中国大陆储存数据并设立基础设施。

即便人民银行即将出台的规定文本中没有加进新的条件要求，也仍有人担心会存在一些大家心照不宣的条件。

“看看其他行业，在高科技、汽车和商业航空公司中都存在这种要求。所以说，外资公司与中国国有企业合作的整体压力在加剧，”华盛顿战略与国际研究中心的中国商业与政治经济项目主任Scott Kennedy指出。

Kennedy表示，律师可以就此类要求是否符合中国对世界贸易组织(WTO)的义务展开辩论，同时它也不符合2012年裁决的精神，以及中国政府对开放金融市场准入的最初承诺。

“我觉得大家都心知肚明，希望确保不论给予外资公司何种渠道，好处依然归于国内企业，”Kennedy称。

Visa发言人拒绝置评。

万事达卡告诉路透，该公司已在中国“确立强劲的行业合作关系”，开放支付系统将促进成长并减少系统性风险。

“我们将继续密切关注，期待我们能够在中国竞争到国内业务的那天，”该公司在一份声明中称。

万事达卡和银联在2010年签署一项协议，将发行中国人可在海外旅行时使用的联名卡。

批评人士认为，中国对外资银行卡设置障碍，初衷在于保护国内新生产业免受竞争打击，这在银行间卡片市场突飞猛进发展之际，给银联提供了毫无阻力的通道。 目前中国要求所有外资银行卡公司在接收人民币付款时均使用银联网络，这样银联将能够从每一笔信用卡或借记卡交易中坐地获利。 而在多数其他国家中，外资银行卡发行方因为可以使用自己的支付网络，所以只需向涉及交易的银行付费即可。

与此同时，银联在中国以外也迅猛扩张，与万事达卡和Visa争抢全球市场份额。

银联目前为全球最大的银行卡品牌，自2002年成立以来已在全球发行逾50亿张银行卡。(完)