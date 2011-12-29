中国11月银行代客结售汇现逆差

中国11月银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差，考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入，且金融机构同期的外汇存款未同步放大，显示国际资本正通过其他渠道流出中国。外汇管理局周三公布中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元。路透