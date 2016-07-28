中国12家股份行成立商业银行网络金融联盟 便利跨行开设Ⅱ类账户

路透北京7月28日 - 中国12家股份制银行周四召开发布会，宣布发起设立商业银行网络金融联盟，称将根据新的账户管理办法要求，实现银行间账户互认，更加合规便捷地为客户开立电子账户；未来将实现联盟行间信息、产品、资金、风控等资源共享。

发布会的新闻稿称，联盟行间帐户互认实行免费，资金互通将实行最低市场价格；手机银行、个人网银等电子渠道跨行转账免收手续费。

“这与此前出台的账户分类管理规定相关。按央行规定，在开立Ⅱ类账户前，必须绑定一家其他银行的I类账户，（成立联盟）以后的模式只要有一家银行Ⅰ类账户，就可以去其他银行开立若干个Ⅱ类账户。”一位参会的股份制银行电子银行部人士指出，因为开户有实名制要求，需要核实I类账户的真实性。

中国央行去年末发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，提出建立银行账户分类管理机制，根据身份信息核验手段和方法对个人银行账户进行分类，将个人人民币银行账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。

发起联盟的12家银行分别是中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)、浦发银行(600000.SS)、光大银行(601818.SS)、华夏银行(600015.SS)、民生银行(600015.SS)、广发银行、兴业银行(601166.SS)、平安银行(000001.SZ)、恒丰银行、浙商银行(2016.HK)和渤海银行；中信银行为首任联席主席行。

中信银行行长孙德顺发言指出，截至目前，联盟行间已经实现了系统互联和账户互认，后续将实现资金互通，切实提高资金的运转效率。

他并称，对待新的参与者，联盟不设置门槛，不设置歧视条款，不设置差异化合作方案，以账户连接为基础，为商业银行互联网金融的创新发展搭建一个安全规范的共享平台。

“未来行与行之间进行资金结算，客户不再需要转账汇款，相当于在II类账户上进行操作，资金直接划转，这样客户的体验会非常好。”该电子银行部人士表示，虽然现在通过央行的大小额支付系统进行资金划转已经比较方便，但仍有转账汇款的概念。

今年2月五大国有商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)率先联手加强账户管理，推动银行间账户信息互联互通，股份行此次成立联盟也被成为“抱团取暖”。

“由于客户基础不同，大行客户基础更雄厚，如果全部打通可能会存在客户和资金的流失，不过未来整个银行间的互通是大趋势。”上述电子银行部人士称。（完）