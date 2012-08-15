中国银行业上半年净利同比增两成--银监会

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京8月15日电---中国银监会周三公布数据显示,上半年中国银行业净利润同比增逾两成.此外,截至二季度末,银行业不良贷款余额4,564亿元人民币,连续第三个季度上升;而不良贷款率维持在0.9%,与一季度末持平.
银监会网站数据并显示,股份制商业银行和农村商业银行的不良贷款率均较一季度末有0.1个百分点的上浮,分别至0.7%和1.6%;而大型商业银行仍维持1.0%的不良贷款率.
尽管今年经济形势不断恶化,但银行业依然取得了不错的利润.今年上半年中国银行业共实现净利润6,616亿元人民币,同比增长23.3%.
数据并显示,截至6月末,银行业拨备覆盖率较一季度末微幅提升至290.2%;存贷比为64.3%,较一季度末略有下降.资本充足率略升至12.9%,净息差则稍降至2.7%.
以下为银监会公布的商业银行主要监管指标历史数据(单位:亿元):
年份 -2010- -------------2011------------- ------2012-----
截至时间 四季末 一季末 二季末 三季末 四季末 一季末 二季末
不良贷款余额 4,336 4,333 4,229 4,078 4,279 4,382 4,564
不良贷款率 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%
资本充足率 12.2% 11.8% 12.2% 12.3% 12.7% 12.7% 12.9%
净息差 2.5% 2.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.8% 2.7%
净利润(本年累计)7,637 2,635 5,364 8,173 10,412 3,260 6,616 (完)
欲了解详情,请点选银监会网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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