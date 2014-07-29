中国银行业资产托管规模35万亿元 去年增量创新高

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月29日 - 中国银行业协会最新报告称，截至2013年末，国内18家商业银行托管资产规模为34.98万亿元人民币，同比增56.23%，全年新增资产托管12.59万亿元。在经历2009-2012年四年高速增长后，2013年国内托管资产规模增量创下历年新高。
该协会周一发布的《中国资产托管行业发展报告（2013）》显示，其中，银行理财、信托财产、保险资金和证券公司客户资产管理四项托管产品的规模超过4万亿元，成为规模化的托管业务。
“各类托管产品资产规模变动呈现不均衡态势，各类产品托管规模同比增速差距拉大，其中基金管理公司客户资产管理托管成为当年增速最高的托管产品，同比增速高达638.82%。”报告称。
中国银监会办公厅副主任王俊寿指出，托管行业在发展中应注重风险管控：一是注重防范关联交易风险、道德风险、合规风险；二是加强行业自律，避免同质化竞争；三是避免短期行为，秉承战略和全局意识推动行业可持续发展。
报告显示，2013年国内18家商业银行累计实现托管费收入314.58亿元，较2012年大幅增长47.65%，托管费收入增加额达到101.52亿元，成为商业银行中间业务收入的重要来源。
报告指出，到2013年末，中国资产托管行业托管资产主要包括资本市场、货币市场、同业市场、财政市场、信贷市场、外汇市场、社会保障市场、实体市场、国际市场和网络市场等10大市场的国家和客户投资资产，其占全国GDP(国内生产总值)总量的61.5%，占银行业总资产的23.2%。
资产托管业务是指在信托关系信息不对称情况下，商业银行作为独立第三方，依据法律规定和托管合同约定，对托管资产履行安全保管、资金清算、资产估值、会计核算、投资监督、信息披露等职责，向客户提供专业化的托管服务，包括证券投资基金托管、社保基金托管、企业年金托管、信托资产托管等。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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