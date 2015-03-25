表外融资仍是中资银行面临的重大风险--惠誉

《信报》：美国优先七情上面 做“刁”须防做出大祸
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(以下译自惠誉英文声明稿)
惠誉在一份报告中称，尽管出台了改善监督、监管和风险披露的举措，资
产负债表外融资仍然是中资银行面临的一个重大风险。将信贷重新计入资
产负债表的举措可能不会导致表外融资大量减少，银行也可能继续大量参
与协助表外产品的业务。
中资银行可能不会因表外业务承担很多法律责任，但由于大量参与协
助此类产品的业务，所以仍不清楚出现违约时会由哪方最终承担风险。尽
管在2014年充实了资本，但中资银行的资本压力仍然突出。
中型银行对表外融资曝险最大；所占资产比例要远高于较大型国有银
行。这在这些银行的“b”级生存能力评级(Viability Ratings)上已有所
体现，相比之下国有银行的评级则为“bb”。
浏览惠誉有关中国表外融资及对银行业影响的报告，请点击：here
(完)
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(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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