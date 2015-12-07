新闻稿：惠誉对中国银行业评级展望稳定 但整体行业前景欠佳

去年末中国个人房贷余额同比增35% 全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
(以下翻译自惠誉发布的新闻稿)
香港/上海12月6日 - 评级机构惠誉对中国银行业的评级展望为稳定，反映了惠誉对该行业将继续得到国家支持的预期，这仍是对中国银行业发行人违约评等(IDR)的唯一一个评级主导因素。
但金融业改革或将严重影响利润率，从而支持惠誉对2016年更广泛的行业前景的负面展望。进一步的筹措资本将有助于减轻资产增长和坏账上升带来的资本及吸收损失能力的压力，但维持银行业拨备覆盖率在150%，将意味着2016年报告获利的下降。
惠誉预计，2016年监管上的宽容将继续拖累资产减值的认定，而在资产质量压力上升的情况下，监管部门不会放松拨备要求。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)