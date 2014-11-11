中国银行业盈利增速放缓可能成为“新常态”--建行董事长

路透上海11月11日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称，未来一段时期，中国银行业盈利增速有所放缓可能成为“新常态”；但中国发展仍处于重要战略机遇期，为银行业提供了长期持续健康发展的良好环境。

中国证券报周二援引他表示，美国QE(量化宽松)退出对中国经济负面影响有限，但要高度关注可能引发的国内流动性压力加剧、外汇储备“缩水”等风险。

“中国银行业未来基本面稳中向好。”王洪章说。

他指出，近年来国内银行业利润增速有所放缓，在宏观经济下行压力加大、利率市场化推进、市场竞争加剧等环境下，建行等国内五大银行平均利润增速由2007年的52.4%下降至2013年的11%左右。

“中国这些年楼价飙升和热钱有一定关系，尤其是美联储退出QE政策乃至加息，的确会对我国民众带来心理影响，可能会导致房价短暂出现波动，但对我国房价长期走势不会造成太大影响。”王洪章说。

他并表示，互联网金融给银行业带来了挑战和机遇，相信未来银行的更多交易或许将通过互联网完成。银行业的互联网技术最近几年也在突飞猛进发展，目前电子交易占比80%以上。银行无论在互联网技术、经营模式、还是风控手段等方面，都不比金融互联网公司差，所以两者应该更多合作、相辅相成。

作为APEC(亚太经合组织)中国工商理事会首批理事及APEC工商咨询理事会（ABAC）代表，王洪章认为，与促进亚太地区经贸往来的需要，与亚太经济金融一体化的目标相比，区域金融合作仍显薄弱，需不断加强。

他表示，亚太地区基础设施建设、能源开发、生态环保产业发展等资金需求量大，单个国家单个银行无法满足，国际多边开发金融机构资金供给有限，需要亚太地区金融机构加强融资合作，通过跨国银团贷款等方式，满足融资需求。（完）

(发稿 谢衡；审校 张喜良)

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