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中国财经 | 2016年 2月 25日 星期四 10:20 BJT

中国银行业虽面临多重压力 但风险总体可控--姜建清

路透上海2月25日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清周四表示，中国银行业金融机构面临例如经济下行，企业效益下滑，资本市场下挫多重压力，依然保持风险总体可控的良好态势，不良贷款总体水平依然处在国际同业较低水平。

姜建清在2016国际金融业协会（IIF）第八届年度G20会议上并指出，尽管中国银行业不良贷款率受到经济周期的变化和经济结构转型的影响导致缓慢攀升，但不良贷款总体水平目前依然处在国际同业较低水平。

“资本充足率在不断地提高，风险抵御能力比较稳定，与国际同业相比，中国银行业具有相对较高的资本充足水平和相对较强的风险抵御能力。”他称。

姜建清并指出，目前中国经常项目收支状况良好，人民币不具备持续贬值基础。（完）

(发稿 李铮；撰写 张金栋; 审校 林高丽)

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