中国银行业虽面临多重压力 但风险总体可控--姜建清

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月25日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清周四表示，中国银行业金融机构面临例如经济下行，企业效益下滑，资本市场下挫多重压力，依然保持风险总体可控的良好态势，不良贷款总体水平依然处在国际同业较低水平。
姜建清在2016国际金融业协会（IIF）第八届年度G20会议上并指出，尽管中国银行业不良贷款率受到经济周期的变化和经济结构转型的影响导致缓慢攀升，但不良贷款总体水平目前依然处在国际同业较低水平。
“资本充足率在不断地提高，风险抵御能力比较稳定，与国际同业相比，中国银行业具有相对较高的资本充足水平和相对较强的风险抵御能力。”他称。
姜建清并指出，目前中国经常项目收支状况良好，人民币不具备持续贬值基础。（完）
(发稿 李铮；撰写 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)